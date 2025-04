Provincia vietnamita intensifica cruzada contra pesca ilegal

Nghe An, Vietnam (VNA) – Con el objetivo de reforzar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), la provincia vietnamita de Nghe An ha establecido una fuerza de tarea interdisciplinaria que lleve a cabo patrullajes, inspecciones y monitoreo de las actividades pesqueras en las aguas costeras.

La campaña de inspección, que se desarrolla de marzo a noviembre, se divide en varias fases clave destinadas a detectar, prevenir y sancionar estrictamente las infracciones a la normativa pesquera. También busca aumentar la concienciación y el cumplimiento de la ley por parte de los pescadores.

Durante dos operaciones de inspección realizadas en marzo, el equipo detectó cerca de 10 embarcaciones pesqueras que violaban las normativas IUU en zonas costeras cercanas a la orilla. Las infracciones incluyeron la ausencia de cuadernos de pesca requeridos, marcas de registro inadecuadas en las embarcaciones, identificación no conforme, posesión de dispositivos de pesca por descarga eléctrica, falta de registros de captura y ausencia de ingenieros jefes certificados o licencias de operación.

Hasta el 17 de marzo, Nghe An contaba con más de dos mil 740 embarcaciones pesqueras registradas. Más de dos mil 500 de ellas ya disponen de licencias de pesca, lo que representa más del 91%. Más de mil 190 mantienen vigente su certificado de inspección técnica, alcanzando una tasa superior al 95%. Casi el 100% de los navíos han instalado el Sistema de Monitoreo de Embarcaciones (VMS), y más de 990 han recibido certificados de seguridad alimentaria, lo que representa más del 94%.

Con alto nivel de resolución del problema de las embarcaciones “tres no” (no registradas, sin licencia y sin certificación) en 2025, las autoridades locales ahora se centran en una supervisión más estricta del cumplimiento de los permisos de pesca, las restricciones de zonas y temporadas de pesca, el uso de artes prohibidas y métodos destructivos como descargas eléctricas, explosivos y tóxicos.

También se hace hincapié en el registro preciso de las capturas, el uso del VMS y la seguridad técnica de los buques pesqueros./.