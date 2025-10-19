Provincia vietnamita desarrolla turismo ecológico vinculado al espacio de casas antiguas

Dong Thap, Vietnam (VNA)- Las casas antiguas en la comuna Cai Be, la comuna Long Khanh y el barrio Cai Lay son destinos atractivos para turistas nacionales y extranjeros en la sureña provincia vietnamita de Dong Thap. Estas construcciones centenarias tienen una arquitectura singular, antigua y evocan el espíritu rural del Sur de Vietnam.

Una casa en el pueblo antiguo Dong Hoa Hiep. (Fuente: VNA)

Según las estadísticas, las zonas rurales de la provincia de Dong Thap aún conservan más de 48 casas tradicionales del Sur, con más de un siglo de antigüedad, cuyas amplias estructuras e intrincados interiores tallados impresionan a los visitantes y evocan el alma rural.

Al hablar de casas antiguas en Dong Thap, muchos piensan en el pueblo Dong Hoa Hiep en la comuna Cai Be, compuesto por siete casas antiguas edificadas con la estructura tradicional del Sur: cinco salas, tres alas, decoración y tallado elaborado. El pueblo antiguo Dong Hoa Hiep ha sido valorado por investigadores culturales como un patrimonio valioso y un punto ideal para desarrollar el turismo ecológico.

Nguyen Thanh Tuan, vicepresidente del Comité Popular de la comuna Cai Be, afirmó que el pueblo antiguo Dong Hoa Hiep atrae visitantes por su arquitectura antigua con su característico estilo de casa jardín con más de cien años. Las casas antiguas se entrelazan con huertos frutales exuberantes, creando belleza rústica y romántica. Se estima que cada año el pueblo recibe alrededor de 100 mil visitantes, de los cuales más del 75 % son internacionales.

La casa antigua de Phan Van Duc en la comuna Cai Be, ubicada en un recinto de más de 19.000 m² rodeado de huertos frutales, combina arquitectura del Sur con influencias francesas. Construida en 1850, alberga piezas antiguas raras como: cuatro columnas de madera de caoba vietnamita; tres altares de madreperla; Conjunto de paneles incrustados con nácar; caja de madera con incrustaciones en forma de dragón que guarda un decreto real (“Sac phong than”) otorgado por el rey Tu Duc entre 1848 y 1860; y nueve murales que retratan escenas rurales junto al río.

También en Cai Be, la casa antigua de Le Quang Xoat fue edificada a principios del siglo XVIII, con más de 700 m², combinando el estilo de las casas de Hue y del Sur del país.

En particular, el frente exterior tiene un banco doble de mármol que “refresca en verano, abriga en invierno”, y que es solicitado por muchos compradores, pero la familia no lo vende. En 2014 fue reconocido como Monumento Histórico – Cultural de nivel provincial y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) asesoró su desarrollo como sitio de turismo comunitario.

Los turistas también visitan la casa antigua de más de 130 años de Nguyen Hoang Viet en la comuna de Long Khanh, cuya construcción fue iniciada en 1890 por artesanos de Hue y se completó dos años después. Todos los detalles de cerchas, columnas y paneles se tallaron completamente a mano sin clavos ni maquinaria moderna.

Vo Pham Tan, subdirector del Departamento de Cultura, Deporte y Turismo de Dong Thap, enfatizó que el valor arquitectónico de las viviendas, la cultura de las casas antiguas combinadas con huertos frutales y la serenidad de los ríos atraen a turistas nacionales y extranjeros. Actualmente, Dong Thap está evaluando, planificando y colaborando con los propietarios de casas antiguas para restaurarlas y conservarlas, y de esta forma aumentar su atractivo. Siendo esta forma de gestión un modelo ideal en el desarrollo del turismo ecológico fluvial vinculado a las casas antiguas del delta del Mekong./.