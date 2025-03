Provincia vietnamita de Thanh Hoa fomenta la lucha contra pesca ilegal

Thanh Hoa, Vietnam (VNA)- La provincia centrovietnamita de Thanh Hoa intensifica las acciones en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) con el objetivo de manejar estrictamente los barcos pesqueros con "tres no" (sin registro, sin inspección y sin licencia de pesca).

A principios de marzo de 2025, Thanh Hoa ha inspeccionado y emitido certificados de registro a 497 de 522 navíos pesqueros (Fuente: VNA)

Como localidad costera con una gran cantidad de pesqueros en Thanh Hoa, la ciudad de Sam Son tiene actualmente más de mil 600 embarcaciones, incluidas 150 de 15 metros o más. Con el fin de centrarse en la superación de las deficiencias y limitaciones en la lucha contra la pesca ilegal, esta urbe ha establecido un grupo de trabajo para esta labor.

En los últimos tiempos, la Estación de Guardia Fronteriza de Sam Son ha sido una de las fuerzas pioneras de la propaganda contra la pesca ilegal. Los guardias fronterizos han intensificado la divulgación de informaciones sobre el tema en muchas formas, ayudando gradualmente a los pescadores de las comunas costeras y los barrios de la ciudad de Sam Son a aumentar su conciencia sobre la protección del medio ambiente marino y a cumplir voluntariamente con las regulaciones sobre la pesca y la explotación de mariscos.

Para aumentar la conciencia de los pescadores, este puesto de guardia fronterizo y las juntas de administración de puertos pesqueros están acelerando el perfeccionamiento de los trámites de registro según las normas para los barcos pesqueros con “tres no”.

Las fuerzas pertinentes de la provincia también han intensificado la detección de pesqueros que perdieron la conexión VMS en el mar.

A principios de marzo de 2025, Thanh Hoa ha inspeccionado y emitido certificados de registro a 497 de 522 navíos pesqueros; además de agregarlos al Sistema de Base de Datos de Pesca Nacional de Vietnam./.