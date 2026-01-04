Provincia vietnamita de Tay Ninh se consolida como eje económico fronterizo del sur

Tay Ninh, Vietnam (VNA)- Con casi 369 kilómetros de frontera y 4 pasos fronterizos internacionales, la provincia survietnamita de Tay Ninh está consolidando su papel estratégico en el corredor económico fronterizo del sur, generando un nuevo impulso al crecimiento y ampliando el margen para un desarrollo sostenible de la localidad.

La provincia de Tay Ninh se consolida como eje económico fronterizo del sur. (Fuente: VNA)

Según el Departamento de Industria y Comercio de Tay Ninh, el valor de las exportaciones e importaciones en los primeros diez meses de 2025 alcanzó los 2,6 mil millones de dólares, mientras que el comercio fronterizo superó los 65 millones de dólares. El flujo de mercancías a través de los pasos aduaneros es cada vez más estable, creando amplias oportunidades para las empresas de ambos lados de la frontera.

El presidente del Comité Popular provincial, Le Van Han, señaló que Tay Ninh cuenta actualmente con 4 pasos fronterizos internacionales, 4 principales, 13 secundarios y 3 zonas económicas fronterizas, junto con una amplia red de parques y complejos industriales de gran escala.

Junto con el cercano puerto internacional de Long An, este sistema se ha convertido en un motor que impulsa a Tay Ninh a integrarse al grupo de provincias con mayor ritmo de crecimiento del país, con un Producto Interno Bruto regional (PIBR) del 9,52%, el más alto de la región del sudeste del país. Los ingresos presupuestarios, que superan en un 128% las previsiones, confirman el rápido y sostenible fortalecimiento de su potencial económico.

Tay Ninh es a la vez un destino atractivo para la inversión y un puente de amistad y cooperación para el desarrollo entre Vietnam y Camboya. La construcción de un modelo de economía fronteriza multicéntrica, basado en las puertas fronterizas Moc Bai – Xa Mat – Binh Hiep – Tan Nam, permite diversificar los flujos de mercancías, aprovechar al máximo el potencial de cada zona y reducir la dependencia de un único punto de despacho.

En particular, la elevación del paso fronterizo secundario de Tan Nam a la categoría de internacional se considera un hito clave, al abrir un nuevo eje comercial mediante su conexión sincronizada con el paso internacional de Meun Chey (Camboya). Esta articulación acorta el trayecto entre Ciudad Ho Chi Minh y Phnom Penh, y genera un nuevo impulso al desarrollo tanto de Tay Ninh como de la provincia camboyana de Prey Veng.

La comunidad empresarial considera que Tay Ninh se encuentra ante la oportunidad de convertirse en un centro logístico fronterizo clave del sudeste. Si se mantiene la inversión en sistemas de almacenamiento, logística en frío, depósitos aduaneros y servicios de valor añadido, la provincia podrá conformar un ecosistema logístico integral, reducir costos a lo largo de la cadena y aumentar el valor de las exportaciones.

Las empresas esperan que Tay Ninh no solo sea un punto de despacho, sino también un “pilar estratégico” de la cadena logística regional, impulsando una economía fronteriza moderna y sostenible./.