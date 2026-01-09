Provincia vietnamita de Gia Lai refuerza acciones contra la pesca ilegal

Gia Lai, Vietnam (VNA) - Al implementar estrictamente la directiva del Gobierno sobre la campaña intensificada contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), todos los niveles y ramas de la provincia vietnamita de Gia Lai han tomado medidas estrictas, contribuyendo al esfuerzo nacional para levantar la "tarjeta amarilla" impuesta por la Comisión Europea a las exportaciones acuáticas.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Según el Departamento provincial de Pesca, hasta el 6 de enero de 2026, la provincia cuenta con 5.744 embarcaciones pesqueras registradas, todas ellas actualizadas en el sistema de base de datos VNFishbase, lo que representa un cumplimiento total de la normativa vigente.

Además, todas las embarcaciones que operan en el mar están debidamente licenciadas, en concordancia con la Ley de Pesca.

Nguyen Huu Nghia, jefe del Departamento, destacó que uno de los avances clave ha sido la implementación de un sistema de monitoreo constante de las embarcaciones mediante el Sistema de Monitoreo de Buques (VMS).

A partir del 24 de octubre de 2025, se activó un sistema de alerta automática inteligente que permite detectar cualquier irregularidad, como la pérdida de señal o el cruce de límites establecidos.

Gracias a esta medida, las desconexiones de los dispositivos de seguimiento se han reducido drásticamente, y en las últimas semanas no se ha registrado ningún caso de embarcaciones que pierdan la señal por más de seis horas mientras faenan en el mar.



Gia Lai también cuenta con tres puertos pesqueros oficialmente designados como fondeaderos de Tipo II: Quy Nhon, De Gi y Tam Quan. En estos puertos, todos los barcos pesqueros de 15 metros o más de largo deben atracar para descargar sus capturas, tal como lo exige la normativa.



De acuerdo con Duong Manh Tiep, vicepresidente del Comité Popular Provincial, junto con otras localidades costeras, Gia Lai ha implementado medidas integrales y decisivas para combatir la pesca IUU y ha cumplido las 19 tareas establecidas por el Primer Ministro.



La provincia considera como tarea clave en el próximo período la gestión estricta de la flota pesquera, especialmente de los buques que no cumplen con los requisitos para la explotación acuática, impidiéndoles resueltamente salir al mar y controlando el 100% de los buques pesqueros que entran y salen de los puertos.



A pesar de los avances, la provincia enfrenta desafíos persistentes, como el control de los barcos pesqueros que operan fuera de su jurisdicción, las dificultades legales en la modificación de embarcaciones y la calidad de la conectividad del sistema VMS.

Estos problemas requieren una coordinación intersectorial y ajustes en las políticas a nivel central para garantizar el cumplimiento de las exigencias de la Comisión Europea y, de esta forma, eliminar la "tarjeta amarilla" que afecta las exportaciones acuáticas de Vietnam./.