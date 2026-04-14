Provincia vietnamita acelera transformación digital para impulsar el crecimiento

Foto de ilustración. Fuente: VNA

En cumplimiento de la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político, la provincia sureña vietnamita de An Giang ha publicado un catálogo de los “grandes desafíos” en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital para 2026, con el objetivo de orientar la investigación hacia las necesidades prácticas, impulsar el desarrollo socioeconómico y avanzar hacia las metas previstas para 2045.



Nguyen Thanh Phong, vicepresidente del Comité Popular provincial, indicó que la identificación de estos “grandes desafíos” busca precisar los temas prioritarios y superar la dispersión en la investigación; así como promover la innovación abierta e incentivar la participación de empresas, institutos de investigación y universidades.



Enfatizó que esto contribuirá a enfrentar los retos en agricultura de alta tecnología, gestión de recursos y medio ambiente, salud, educación y gobernanza, así como a fortalecer la construcción de un gobierno, economía y sociedad digitales.



Las directrices se centran en cuatro pilares principales: ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y aplicación práctica.



Entre los aspectos destacados se encuentra el desarrollo de la agricultura inteligente, la aplicación de biotecnología y tecnologías avanzadas en la producción de arroz y productos acuícolas; aumentar el valor agregado de los productos agrícolas mediante procesamiento avanzado y desarrollo de productos OCOP; implementar soluciones para el tratamiento de residuos y aguas residuales, así como la investigación en energía renovable.



En materia de innovación, la provincia se enfoca en apoyar el emprendimiento y el desarrollo de incubadoras tecnológicas; impulsar la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) e Internet de las cosas (IoT) en producción, logística y comercio electrónico; y fomentar modelos de economía circular y la reutilización de subproductos agrícolas para reducir emisiones.



Respecto a la transformación digital, An Giang promueve la prestación de servicios públicos en línea, firma digital y expedientes electrónicos; desarrolla la economía digital mediante comercio electrónico de productos agrícolas y trazabilidad con blockchain; y construye una sociedad digital a través de educación en línea, salud digital y sistemas de datos de población.



En la práctica, la provincia implementa turismo inteligente, digitalización de destinos y aplicaciones de tecnología AR/VR para la promoción cultural; desarrolla ciudades inteligentes con sistemas de monitoreo de tráfico, iluminación y seguridad basados en IoT; y fortalece la adopción de historiales clínicos electrónicos, recursos educativos digitales y plataformas de aprendizaje en línea.



An Giang también intensifica el uso de IA e IoT en agricultura para prever plagas, regular el riego automáticamente, reducir costos de producción y mejorar la calidad de los productos agrícolas. La provincia aspira a convertirse en el centro de procesamiento de alimentos de la región del delta del Mekong para 2050, enfocándose en procesamiento avanzado y construcción de marcas para los principales productos.



Frente a los impactos del cambio climático, se prioriza la protección de recursos, el desarrollo de modelos de vida sostenible y la aplicación de tecnología en planificación de infraestructura y monitoreo ambiental. Al mismo tiempo, se impulsa el turismo verde, la logística fronteriza y el ecosistema de turismo digital.



Para generar un nuevo impulso de crecimiento, la provincia ha establecido un Centro de Emprendimiento e Innovación, que funcionará como un nodo de conexión, incubación y apoyo a empresas para acceder a nuevas tecnologías.



La publicación de los “grandes desafíos” para 2026 se considera un paso estratégico para convertir la ciencia, la tecnología y la transformación digital en motores clave de desarrollo, mejorar la capacidad de gestión y la calidad del servicio a la población, y avanzar hacia una An Giang moderna, dinámica y sostenible para 2045./.