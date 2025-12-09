Provincia survietnamita de An Giang refuerza acciones contra la pesca ilegal

An Giang, Vietnam (VNA) La provincia survietnamita de An Giang implementa drásticamente las directrices y conclusiones del Gobierno, el Primer Ministro de Vietnam y el Comité Directivo Nacional para prevenir y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), logrando así resultados positivos en la labor.

La provincia ejecuta de manera sincronizada soluciones para combatir la IUU, centrándose especialmente en el manejo de las violaciones en aguas extranjeras; ha movilizado numerosos recursos y ha aplicado diversas medidas destinadas a gestionar los barcos pesqueros no calificados para las actividades de explotación acuática.

Las autoridades provinciales han controlado estrictamente los buques pesqueros, garantizando que el 100% de estos estén actualizados en la base de datos nacional Vnfishbase y el 100% de las embarcaciones instalen el Sistema de Monitoreo de Buques (VMS), de acuerdo con el reglamento.

Asimismo, han coordinado con comunas, barrios y zonas especiales costeras en las actividades de divulgación y recomendación a los pescadores para que eleven el conocimiento y cumplan estrictamente las regulaciones legales, contribuyendo al levantamiento de la tarjeta impuesta por la Comisión Europea a las exportaciones acuáticas vietnamitas.

La Policía de la localidad ha procesado 51 casos penales relacionados con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, entre ellos 17 casos con 29 acusados por violación de aguas extranjeras.

El Comité Directivo sobre IUU de An Giang comentó que llevar los casos de violaciones a juicio público ayuda a los pescadores a comprender las consecuencias legales, limitando así las probabilidades de violar intencionalmente la normas.

Esto también contribuye a prevenir y combatir la IUU, fortalecer la gestión de los buques pesqueros en cumplimiento de la ley en las actividades de explotación en el mar y proteger los recursos acuáticos naturales y los ecosistemas marinos, así como a restaurar y mantener los recursos acuáticos en las zonas de pesca, reiteró./.