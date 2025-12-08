Provincia survietnamita de An Giang refuerza acciones contra la pesca ilegal

An Giang, Vietnam (VNA) La provincia survietnamita de An Giang implementa drásticamente las directrices y conclusiones del Gobierno, el Primer Ministro de Vietnam y el Comité Directivo Nacional para prevenir y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), logrando así resultados positivos en la labor.

Zona de fondeadero de barcos pesqueros en la provincia de An Giang. (Fuente: VNA)

La provincia ejecuta de manera sincronizada soluciones para combatir la IUU, centrándose especialmente en el manejo de las violaciones en aguas extranjeras; ha movilizado numerosos recursos y ha aplicado diversas medidas destinadas a gestionar los barcos pesqueros no calificados para las actividades de explotación acuática.



Las autoridades provinciales han controlado estrictamente los buques pesqueros, garantizando que el 100% de estos estén actualizados en la base de datos nacional Vnfishbase y el 100% de las embarcaciones instalen el Sistema de Monitoreo de Buques (VMS), de acuerdo con el reglamento.



Asimismo, han coordinado con comunas, barrios y zonas especiales costeras en las actividades de divulgación y recomendación a los pescadores para que eleven el conocimiento y cumplan estrictamente las regulaciones legales, contribuyendo al levantamiento de la tarjeta impuesta por la Comisión Europea a las exportaciones acuáticas vietnamitas.



La Policía de la localidad ha procesado 51 casos penales relacionados con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, entre ellos 17 casos con 29 acusados por violación de aguas extranjeras.



El Comité Directivo sobre IUU de An Giang comentó que llevar los casos de violaciones a juicio público ayuda a los pescadores a comprender las consecuencias legales, limitando así las probabilidades de violar intencionalmente la normas.



Esto también contribuye a prevenir y combatir la IUU, fortalecer la gestión de los buques pesqueros en cumplimiento de la ley en las actividades de explotación en el mar y proteger los recursos acuáticos naturales y los ecosistemas marinos, así como a restaurar y mantener los recursos acuáticos en las zonas de pesca, reiteró./.