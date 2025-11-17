Provincia norvietnamita de Lang Son destaca importancia del poder blando rumbo a la meta de 2045

Lang Son, Vietnam (VNA) Tras estudiar los borradores de los documentos para el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), los miembros del Partido y la población de la provincia de Lang Son coincidieron en la idea de promover el "poder blando", incluidos valores históricos y culturales, tradiciones patrióticas, solidaridad y orgullo nacional, con vistas a convertir al país en un Estado desarrollado para 2045.



Hoang Van Pao, presidente de la Unión de Asociaciones de Ciencia y Tecnología y jefe del Consejo Asesor Sociocultural del Frente de la Patria de Vietnam de la provincia de Lang Son. (Fuente: VNA)



* Liberar las fuerzas para el desarrollo



Los miembros del Partido, representantes empresariales, científicos y ciudadanos de la provincia coincidieron en las seis tareas clave y los tres avances estratégicos y señalaron que los borradores de los documentos deben enfatizar la necesidad de desbloquear y liberar todos los recursos; promover la descentralización y la delegación de autoridad en la gestión; fomentar el papel de autodeterminación y autorresponsabilidad de las localidades; y desarrollar recursos humanos de alta calidad.



Al prestar atención a los contenidos en el borrador del Informe Político sobre reforma institucional; el papel de la transformación digital y la aplicación de la ciencia y la tecnología en la producción, la simplificación de los procedimientos administrativos, la creación de condiciones favorables para los inversores y las empresas, y el desarrollo de la economía privada, Bui Thi Bich Dao, directora general de Vehículos Eléctricos DK, afirmó que se trata de políticas y decisiones correctas, adecuadas para el proceso de desarrollo nacional en el nuevo período.



Según Bich Dao, la aplicación de la ciencia y la tecnología generará una productividad y un valor económico muy superiores. Sin embargo, en función de la situación real de las empresas, la implementación gradual de la ciencia y la tecnología en todas las etapas, desde la gestión y la administración hasta la producción, permitirá alcanzar una eficiencia real.



La emisión de la Resolución N° 68-NQ/TW, de fecha 4 de mayo de 2025, por el Buró Político del PCV sobre el desarrollo económico privado, demuestra la atención del Partido y del Estado a este ámbito, analizó. Esta resolución sentará las bases para que las empresas y los inversores puedan beneficiarse de mecanismos y políticas preferenciales que les permitan desarrollarse, señaló.

Para que las empresas, en particular, y la economía privada, en general, se desarrollen, sugirió al Estado continuar implementando eficazmente las políticas sobre exención y reducción de impuestos, alquiler de tierras de producción para empresas y cooperativas, de acuerdo con el programa de recuperación y desarrollo socioeconómico.



En particular, el Estado deberá considerar y elaborar políticas específicas para apoyar a las empresas en materia de innovación, creatividad y modernización tecnológica y promover la formación y el desarrollo de zonas de alta tecnología, incubadoras de alta tecnología y empresas de ciencia y tecnología, recomendó.



* Fomentar la fuerza interior



Hoang Van Pao, presidente de la Unión de Asociaciones de Ciencia y Tecnología y jefe del Consejo Asesor Sociocultural del Frente de la Patria de Vietnam de la provincia de Lang Son, compartió que los potenciales y ventajas disponibles, combinados con el espíritu de patriotismo, autodeterminación y aspiración, son vitales para construir un país basado en valores históricos y culturales de larga data. Esto se considera una fortaleza interna y una premisa sólida para que Vietnam se integre y se desarrolle, remarcó.



El borrador del Informe Político identifica que el desarrollo de los recursos humanos y la cultura es el fundamento, la fortaleza endógena y la gran fuerza motriz para el desarrollo rápido y sostenible del país, y este punto de vista recibe el consenso de muchos investigadores y de la comunidad.



Los factores relacionados con las personas, los recursos humanos y los valores culturales e históricos no solo crean una identidad única, sino que también dan forma y abren el camino del desarrollo socioeconómico para cada país y cada localidad, reconoció Hoang Van Pao.



Basándose en la realidad de Lang Son, consideró que para promover los valores culturales e históricos al servicio del desarrollo socioeconómico, el Partido y el Estado necesitan revitalizar la cultura, impulsar la innovación en consonancia con las tendencias globales y la tecnología digital; desarrollar la industria cultural, y formar un mecanismo político en aras de apoyar y fomentar la creación y el mantenimiento de clubes culturales desde la base.



Mientras tanto, Nguyen Quoc Hong, secretario de la célula del Partido de la empresa Xuan Cuong (Lang Son), valoró positivamente el punto de vista del PCV sobre "construir y rectificar un Partido limpio y fuerte en todos los aspectos".



Resulta necesario seguir promoviendo la creación y el mantenimiento de organizaciones del Partido en las empresas; mejorar la calidad de las actividades en las células del Partido y las actividades en una dirección práctica, puntualizó./.