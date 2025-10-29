Provincia montañosa vietnamita contribuye con valiosas ideas a documentos del PCV

Lai Chau, Vietnam (VNA)- De cara al XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), la recopilación de opiniones sobre los borradores de documentos para la magna cita partidista se lleva a cabo en todo el sistema político de la provincia montañosa de Lai Chau.

Phan Van Coc, secretario del Comité del Partido en la comuna de Hua Bum, provincia de Lai Chau, comenta sobre los borradores de documentos para la magna cita partidista (Foto: VNA)





Dao Thi Thanh Nhan, subjefa de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité del PCV en Lai Chau (Foto: VNA)



En Lai Chau, funcionarios y miembros del Partido han demostrado un espíritu de responsabilidad, contribuyendo con numerosas ideas sinceras centradas en las directrices, los objetivos de desarrollo nacional, y la visión hacia 2045.



Dao Thi Thanh Nhan, subjefa de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité del PCV en Lai Chau, indicó que está particularmente interesada en el contenido de "Fortalecer la construcción y rectificación de las filas partidistas y del sistema político para que sean transparentes, fuertes e integrales". Según la funcionaria, la inclusión de este contenido en el borrador del Informe Político es completamente correcta y apropiada.



Además, dijo que los militantes de Lai Cau mostraron su concordancia con la orientación de un desarrollo rápido y sostenible basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y el fomento de los recursos humanos, lo cual, evaluó, es la clave para que las provincias montañosas como Lai Chau alcancen el ritmo de desarrollo general del país.

La Resolución de la Asamblea del Comité partidista de Lai Chau para el mandato 2025-2030 adoptó las directrices y objetivos de desarrollo del Comité Central del PCV, adaptándolos a las condiciones específicas de esta provincia montañosa y fronteriza. El documento define tres avances decisivos, cuatro grupos de tareas centrales, cinco directrices y seis grupos de soluciones, sentando las bases para que la localidad ingrese a una nueva etapa de desarrollo junto con el resto del país.



Phan Van Coc, secretario del Comité del Partido en la comuna de Hua Bum, sostuvo que para alcanzar los objetivos de desarrollo se requiere la unidad y el esfuerzo de toda la sociedad, en la que el ejemplo de los funcionarios y militantes juega un papel particularmente importante. Un funcionario y miembro del Partido verdaderamente íntegro, cercano al pueblo y que predica con el ejemplo consolidará la confianza de los pobladores y concentrará toda su fuerza, permitiendo que el Partido y la nación superen las dificultades y desafíos.



En su opinión, los borradores de documentos deben enfatizar soluciones sincrónicas y drásticas para que los funcionarios y miembros del Partido tomen conciencia de su responsabilidad de dar ejemplo, vinculada al estudio y seguimiento de la ideología, la moral y el estilo de Ho Chi Minh.



Las instancias partidistas deben ser el núcleo de liderazgo, demostrando un espíritu de solidaridad, unidad y ejemplaridad en palabras y acciones, y su capacidad de liderazgo debe medirse por la efectividad del trabajo y la confianza del pueblo, subrayó.



Por su parte, Vui The Manh, un joven militante que trabaja en el Hospital General de Lai Chau, expresó su satisfacción al ver que el Partido escucha cada vez más las opiniones de las bases. Deseó que la organización política continúe tomando decisiones políticas firmes para mejorar la vida de los residentes en las zonas montañosas, prestando especial atención a la educación, la salud y el desarrollo de la economía fronteriza, a la vez que se preserva la identidad cultural de las etnias.



Las sinceras opiniones de los funcionarios y miembros del Partido de la provincia de Lai Chau reflejan su espíritu de responsabilidad, confianza y aspiración de desarrollo nacional, contribuyendo a que el país avance de forma rápida, sostenible, independiente y con una profunda integración./.