Provincia de Vinh Long refuerza acciones contra la pesca ilegal

Vinh Long, Vietnam (VN) La provincia de Vinh Long ha implementado resueltamente muchas soluciones simultáneas para ayudar a los pescadores a tomar conciencia del estricto cumplimiento de las regulaciones contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)



Nguyen Van Buoi, subdirector del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Vinh Long, informó que el Comité Popular provincial instó a las ramas y localidades concernientes y el Comité Directivo sobre IUU la seria implementación de los Despachos Oficiales No. 122/CD-TTg de fecha 25 de julio de 2025 y No. 198/CD-TTg de fecha 17 de octubre de 2025 del Primer Ministro, centrados en el mes pico de la lucha contra la pesca ilegal y el desarrollo sostenible de la acuicultura.



Como resultado, el Departamento tiene la misión de dirigir a las unidades especializadas y a las localidades costeras de la provincia para coordinar y fortalecer la implementación de soluciones destinadas a dicho combate.



También ha coordinado con las Estaciones de Guardia Fronteriza y la Policía Provincial, en el fortalecimiento de la gestión de los barcos pesqueros en la provincia, sobre todo el estado de registro, la licencia y la instalación del Sistema de Monitoreo de Buques (VMS).



Por otro lado, las localidades y Estaciones de Guardia Fronteriza en Vinh Long han impulsado las tareas de divulgación y movilización en aras de mejorar la conciencia de los pescadores para que cumplan estrictamente las normativas y no exploten ilegalmente los recursos en aguas extranjeras, entre otros aspectos.



Hasta la fecha, Vinh Long cuenta con 4.450 entre 4.628 buques con licencia de explotación en el mar, alcanzando el 96,2%.



En lo que va de año, la provincia no ha tenido ningún incidente de barcos pesqueros operando en zonas prohibidas o violando aguas extranjeras que hayan sido arrestados o procesados por autoridades foráneas./.