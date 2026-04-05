Provincia de Quang Tri presenta la identidad visual del Festival por la Paz 2026

Quang Tri, Vietnam (VNA) – El Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia vietnamita de Quang Tri presentó la identidad visual oficial del Festival por la Paz 2026, diseñada para transmitir un mensaje de paz, unidad y desarrollo sostenible al público nacional e internacional.

Identidad visual para el Festival por la Paz 2026 en la provincia de Quang Tri (Foto: VNA)



El diseño se centra en una paloma blanca —símbolo universal de la paz— que porta una espiga de arroz dorada y tres cintas de seda multicolores ondeantes. La espiga refleja la civilización agrícola de Vietnam y transmite la idea de que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino también la base de la estabilidad, la prosperidad y el desarrollo a largo plazo. El conjunto combina valores universales con una identidad vietnamita distintiva.



Las tres cintas de seda en rojo, amarillo y azul crean un motivo visual llamativo. El rojo y el amarillo evocan la bandera nacional y simbolizan el espíritu patriótico, mientras que el azul representa la paz, la vitalidad y la renovación. En conjunto, las cintas también representan la unidad de las regiones norte, centro y sur de Vietnam, elevando simbólicamente a la paloma mientras lleva las aspiraciones de paz del país al escenario global.



El fondo incorpora imágenes emblemáticas de Quang Tri, como ríos, arrozales, casas tradicionales, campos de energía eólica y sitios históricos clave entre los 647 vestigios culturales e históricos locales, destacando tanto su pasado marcado por la guerra como su transición hacia un futuro sostenible.



Un representante del departamento señaló que el diseño funciona como una herramienta estratégica de comunicación para difundir los valores humanitarios de paz, diálogo y responsabilidad social, al tiempo que posiciona a esta localidad central como un destino por la paz y refuerza su papel en la conexión entre valores culturales, históricos y el turismo sostenible.

El festival, que se desarrollará de marzo a diciembre bajo el lema “De la memoria al futuro – Quang Tri por la paz”, tiene como objetivo honrar la solidaridad y la amistad, rendir homenaje a los héroes caídos que lucharon por la independencia nacional, e inculcar el patriotismo en las generaciones jóvenes, al tiempo que difunde un mensaje de paz a nivel mundial.



El acto central será la gran ceremonia de apertura en julio de 2026 en el sitio relicto nacional especial Hien Luong – Ben Hai, con un espectáculo musical especial, una ceremonia de toque de la “Campana de la Paz” y un impresionante espectáculo de fuegos artificiales de gran altura.



La noche del 26 de julio, en vísperas del Día Nacional de los Inválidos de Guerra y Mártires (27 de julio), se celebrarán ceremonias de encendido de velas en cementerios de guerra de toda la provincia, seguidas de la liberación de linternas flotantes en el río Thach Han, un gesto simbólico de gratitud hacia los soldados caídos y un recordatorio para las generaciones jóvenes vietnamitas del verdadero valor de la paz.



Entre las actividades complementarias figuran un día de ciclismo por la paz en abril, un festival de globos aerostáticos en septiembre en la zona de Hien Luong – Ben Hai, así como destacados eventos deportivos como el Phong Nha Wild Trail en mayo y otras actividades culturales y deportivas asociadas./.