Provincia de Quang Tri intensifica sus esfuerzos para combatir la pesca ilegal

Quang Tri, Vietnam (VNA) – La provincia vietnamita de Quang Tri, que cuenta con más de 191 km de costa y más de 8.000 embarcaciones pesqueras, está aplicando activamente medidas para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).

En este contexto, Quang Tri colabora estrechamente con las autoridades competentes y refuerza sus campañas de sensibilización con el objetivo de lograr la pronta retirada de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea a los productos del mar vietnamitas.

Recientemente, se ha establecido un control riguroso de los barcos pesqueros en los puertos de Quang Tri.

Nguyen Thien Nhan, responsable del puerto pesquero de Cua Viet, indicó que se han mejorado las infraestructuras de recepción de embarcaciones y que el puerto coopera con la Oficina de Control de la Pesca IUU para verificar las licencias, los cuadernos de pesca y el estado de conexión del sistema de vigilancia por satélite (VMS). Toda embarcación pesquera que no esté conectada al VMS será retenida en el puerto.

Autoridades como el subdepartamento de pesca de Quang Tri, los inspectores pesqueros, la policía, los guardias fronterizos y la administración portuaria están presentes las 24 horas del día en la Oficina de Control de la Pesca INDNR para garantizar una supervisión constante.

El sistema de vigilancia controla de cerca la entrada y salida de los barcos pesqueros, permitiendo detectar rápidamente cualquier irregularidad, como la desconexión del sistema de seguimiento o la pesca fuera de las zonas permitidas.

Uno de los logros más significativos en la lucha contra la pesca ilegal en Quang Tri ha sido la notable mejora en la concienciación de los pescadores. Le Ngoc Linh, subdirector del subdepartamento de pesca de Quang Tri, destacó que este cambio de mentalidad es esencial para una lucha sostenible contra la pesca ilegal. Los pescadores comprenden ahora claramente la normativa y su responsabilidad de cumplirla, evitando infracciones y siendo conscientes de las consecuencias de los actos ilegales.

El pescador Nguyen Van Binh declaró que, tras recibir orientación e información necesaria, los pescadores locales comprenden plenamente los límites de las zonas marítimas y ya no se arriesgarán a pescar ilegalmente en aguas extranjeras.

A pesar de los avances logrados, la lucha contra la pesca ilegal en Quang Tri aún enfrenta varios desafíos. Algunas embarcaciones no han cumplido los plazos de inspección, los sistemas VMS presentan fallos debido a problemas de transmisión por satélite, las infraestructuras portuarias siguen siendo limitadas y algunos distritos no han aplicado sanciones con la firmeza necesaria.

Para superar estas dificultades, Hoang Nam, vicepresidente permanente del Comité Popular de Quang Tri, instó a todas las partes implicadas a continuar sus esfuerzos para resolver estos problemas, incluido el establecimiento de una línea de asistencia telefónica para ayudar a los pescadores con dificultades. También hizo hincapié en la necesidad de intensificar las campañas de sensibilización para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Quang Tri se compromete a aplicar medidas integrales para desarrollar una pesca sostenible y una economía marítima legal, y proteger los recursos marinos para las generaciones futuras./.