Provincia de Quang Tri endurece control de barcos pesqueros en vísperas del Tet

Quang Tri (VNA) - Ante la creciente demanda de los pescadores por faenar con motivo del Tet (Año Nuevo Lunar), las autoridades de la provincia centrovietnamita de Quang Tri han intensificado los controles sobre la entrada y salida de barcos en los muelles, con el objetivo de garantizar que los marineros cumplan con las normativas y evitar prácticas de pesca ilegal.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Lai Tan Dang, propietario del barco pesquero QB.91105-TS, con base en el barrio de Dong Hoi de Quang Tri se prepara para su último viaje del año. Asegura que, además de desear una buena captura, es crucial cumplir estrictamente con las leyes pesqueras.

Antes de zarpar, Tan Dang completó todos los trámites necesarios, revisó el equipo de seguimiento de embarcación VMS y se comprometió a pescar solo en las zonas y caladeros autorizados. “Pescar de acuerdo con la ley no solo permite a los pescadores trabajar con tranquilidad, sino que también contribuye a la lucha local contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU)”, indicó.

Actualmente, la provincia cuenta con casi 1.350 barcos pesqueros de altura. A pesar de desafíos como la escasez de mano de obra, el aumento de los precios del combustible y la inestabilidad de los recursos marinos, los pescadores siguen comprometidos con su labor tradicional. En 2025, la producción pesquera de Quang Tri alcanzó más de 138.600 toneladas.

Para apoyar a los pescadores, las autoridades provinciales actualizan constantemente la información sobre las condiciones climáticas y los caladeros, al mismo tiempo que refuerzan la sensibilización sobre la importancia de cumplir con las normativas legales en la explotación pesquera. El control sobre las embarcaciones en los muelles se mantiene de manera continua, especialmente en los días previos al Año Nuevo Lunar.

Pham Quang Hung, jefe de la Estación de Control Fronterizo de Nhat Le del barrio Dong Hoi, destacó que las fuerzas fronterizas realizan inspecciones rigurosas de documentos y equipos de monitoreo, recordando a los pescadores la importancia de faenar solo en las áreas permitidas, evitando las aguas extranjeras.

Con el objetivo de combatir la IUU, la provincia ha reforzado las sanciones para los barcos que pierdan la conexión con el sistema VMS o no cumplan con las condiciones de operación. Además, se está fortaleciendo la gestión de la flota pesquera, con una atención especial a los casos de infracción.

Le Van Bao, vicepresidente del Comité Popular provincial, señaló que la lucha contra la pesca ilegal es una tarea a largo plazo que requiere un esfuerzo coordinado para proteger los recursos marinos y promover una pesca sostenible./.