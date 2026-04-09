Provincia de Quang Ninh gestiona el 100% de los procedimientos administrativos en entorno electrónico

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - Tras 9 meses de implementación del modelo de gobierno local de dos niveles, la provincia norvietnamita de Quang Ninh ha obtenido resultados positivos en la transformación digital. En particular, el sistema de información para la tramitación de procedimientos administrativos se ha desplegado de forma unificada, garantizando que el 100% de los trámites se gestionen en el entorno electrónico.

Funcionarios del barrio de Mao Khe orientan a los ciudadanos sobre cómo presentar sus documentos de autenticación en el Portal Nacional de Servicios Públicos. Foto: VNA.

Con el principio de considerar la satisfacción de los ciudadanos como indicador clave, la provincia ha impulsado la aplicación de tecnologías de la información, contribuyendo a mejorar la transparencia, acortar los tiempos de tramitación y elevar la calidad del servicio. El sistema de información compartido, que incluye la gestión documental, el portal electrónico y el sistema de resolución de trámites administrativos, funciona de manera estable e interconectada entre los dos niveles de gobierno.

Asimismo, el 100% de los procedimientos administrativos se ofrecen como servicios públicos en línea. La tasa de intercambio de documentos electrónicos con firma digital entre organismos administrativos supera el 80%.

Para alcanzar estos resultados, la provincia ha invertido en infraestructura de telecomunicaciones e internet. La cobertura de 5G alcanza el 94% de la población; el 100% de las agencias y unidades cuentan con redes LAN y mantienen redes WAN especializadas para el gobierno electrónico; el 30% de los usuarios puede acceder a banda ancha fija con velocidades superiores a 1 Gbps; y el 100% de los ciudadanos adultos elegibles dispone de una identidad digital.

El Centro de Supervisión y Operación Inteligente (IOC) desempeña un papel clave en la integración y análisis de datos para apoyar la toma de decisiones.

En el primer trimestre de 2026, la provincia ha desplegado el movimiento “Alfabetización digital para todos” con el objetivo de difundir competencias digitales entre funcionarios y ciudadanos.

La formación se ha intensificado, vinculada a la práctica en tecnologías de la información y la aplicación de la inteligencia artificial (IA). Se ha puesto en marcha un programa piloto de IA en 118 centros educativos, contribuyendo a impulsar la transformación digital. Asimismo, los trabajadores del sector no estatal tienen acceso a competencias digitales básicas.

La implementación eficaz de la Resolución No. 57-NQ/TW, de 22 de diciembre de 2024, del Buró Político sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, junto con la participación activa de la población, crea un impulso importante para que Quang Ninh avance hacia una administración moderna y sostenible en el futuro./.