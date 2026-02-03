Quang Ninh, Vietnam (VNA)- Con el objetivo de lograr el retiro de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea a los productos pesqueros vietnamitas, la provincia de Quang Ninh ha intensificado la aplicación de medidas para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).

Provincia de Quang Ninh avanza en la lucha contra la pesca ilegal (Foto: VNA)

Las autoridades han reforzado la gestión de la flota, el control de los sistemas de monitoreo por satélite (VMS) y el tratamiento estricto de las infracciones.

Hasta el 11 de enero de 2026, el 100% de las embarcaciones que cumplen los requisitos, un total de 4.123 barcos, habían completado el registro y obtenido licencias de pesca conforme a la normativa. Este resultado sitúa a Quang Ninh entre las cuatro primeras localidades del país en finalizar anticipadamente este proceso.

Según el subdirector del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, Phan Thanh Nghi, la provincia dispone ahora de una base de datos completa y depurada que facilita una gestión rigurosa de cada embarcación.

En el ámbito de la digitalización, todos los datos de los barcos autorizados han sido actualizados en el sistema nacional Vnfishbase y sincronizados con la base de datos VneID, lo que representa un aumento del 23,4 % respecto al año anterior. Asimismo, el 100 % de los buques de más de 15 metros de eslora mantiene una conexión activa con el sistema VMS.

La verificación de infracciones mediante VMS también se ha llevado a cabo de forma exhaustiva. Paralelamente, las autoridades locales han intensificado la labor de divulgación entre los pescadores, promoviendo el cumplimiento de la normativa y la protección del medio ambiente marino. Se han coordinado operativos conjuntos para ordenar las actividades pesqueras y acuícolas, garantizando la explotación sostenible de los recursos.

Las autoridades subrayan que la lucha contra la pesca IUU no solo responde a las inspecciones europeas, sino que constituye un pilar para el desarrollo sostenible del sector.

Quang Ninh impulsa la transición de la pesca costera hacia la acuicultura marina de alta tecnología y el turismo ecológico, con el fin de asegurar medios de vida estables para los pescadores.

La provincia también promueve políticas de apoyo para la reconversión laboral y el mantenimiento de los dispositivos VMS, además de reforzar la descentralización de la gestión a nivel local. En paralelo, se han establecido áreas marinas protegidas, como la reserva Co To–Dao Tran, y en 2025 se liberaron cerca de 7,4 millones de alevines para la regeneración de los recursos./.