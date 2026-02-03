Noticieros
Provincia de Quang Ninh avanza en la lucha contra la pesca ilegal
Las autoridades han reforzado la gestión de la flota, el control de los sistemas de monitoreo por satélite (VMS) y el tratamiento estricto de las infracciones.
Hasta el 11 de enero de 2026, el 100% de las embarcaciones que cumplen los requisitos, un total de 4.123 barcos, habían completado el registro y obtenido licencias de pesca conforme a la normativa. Este resultado sitúa a Quang Ninh entre las cuatro primeras localidades del país en finalizar anticipadamente este proceso.
Según el subdirector del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, Phan Thanh Nghi, la provincia dispone ahora de una base de datos completa y depurada que facilita una gestión rigurosa de cada embarcación.
En el ámbito de la digitalización, todos los datos de los barcos autorizados han sido actualizados en el sistema nacional Vnfishbase y sincronizados con la base de datos VneID, lo que representa un aumento del 23,4 % respecto al año anterior. Asimismo, el 100 % de los buques de más de 15 metros de eslora mantiene una conexión activa con el sistema VMS.
La verificación de infracciones mediante VMS también se ha llevado a cabo de forma exhaustiva. Paralelamente, las autoridades locales han intensificado la labor de divulgación entre los pescadores, promoviendo el cumplimiento de la normativa y la protección del medio ambiente marino. Se han coordinado operativos conjuntos para ordenar las actividades pesqueras y acuícolas, garantizando la explotación sostenible de los recursos.
Las autoridades subrayan que la lucha contra la pesca IUU no solo responde a las inspecciones europeas, sino que constituye un pilar para el desarrollo sostenible del sector.
Quang Ninh impulsa la transición de la pesca costera hacia la acuicultura marina de alta tecnología y el turismo ecológico, con el fin de asegurar medios de vida estables para los pescadores.
La provincia también promueve políticas de apoyo para la reconversión laboral y el mantenimiento de los dispositivos VMS, además de reforzar la descentralización de la gestión a nivel local. En paralelo, se han establecido áreas marinas protegidas, como la reserva Co To–Dao Tran, y en 2025 se liberaron cerca de 7,4 millones de alevines para la regeneración de los recursos./.