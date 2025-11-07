Provincia de Quang Ninh acomete acciones contra la pesca ilegal

Quang Ninh, (VNA)- La provincia norvietnamita de Quang Ninh está llevando a cabo una campaña integral y coordinada que abarca desde la gestión de la flota pesquera y el monitoreo por satélite hasta el fortalecimiento de las inspecciones y sanciones, con el objetivo de levantar la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea (CE) y promover una pesca sostenible y responsable.

Las tropas de guardia fronteriza coordinan con la guardia costera para realizar propaganda sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el muelle de Bach Long Vy. (Foto: VNA)





La provincia ha centrado sus esfuerzos en eliminar los barcos sin registro, sin licencia y sin sistema de seguimiento por satélite, garantizando la transparencia y la trazabilidad de los productos pesqueros.



Hasta la fecha, el 100% de las embarcaciones de Quang Ninh han sido registradas, licenciadas y actualizadas en el sistema nacional Vnfishbase; todas las de más de 15 metros están equipadas con el dispositivo VMS.



Gracias al trabajo de sensibilización, la conciencia de los pescadores sobre la pesca legal ha mejorado notablemente.



En la zona especial de Van Don, 878 embarcaciones han recibido licencias de explotación y no se ha registrado ningún caso de pesca en aguas extranjeras. En el puerto pesquero de Cai Rong, el control de entrada y salida de barcos, la recolección de los cuadernos de bitácora y la verificación del origen de los productos se realizan de manera estricta, con más de 1.500 inspecciones desde comienzos del año. Las fuerzas fronterizas y policiales han sancionado 13 casos de infracción, decomisando y destruyendo diversos instrumentos de pesca prohibidos.



No obstante, la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés) sigue enfrentando dificultades debido a la amplia extensión marítima y a los métodos cada vez más sofisticados de los infractores.



En el próximo período, la provincia continuará reforzando la gestión de la flota, sancionando con firmeza los casos de desconexión del sistema VMS, cruces de límites marítimos o actividad fuera de las zonas permitidas.



Al mismo tiempo, intensificará la difusión de la Ley de Pesca para elevar el cumplimiento de las normas. Quang Ninh se propone controlar rigurosamente las actividades pesqueras, consolidar los expedientes sancionadores y aplicar medidas judiciales ejemplares, contribuyendo junto con todo el país a proteger de forma sostenible los recursos marinos./.