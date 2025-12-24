Provincia de Quang Ngai registra avances en la lucha contra la pesca ilegal

Quang Ngai, Vietnam (VNA) – El fortalecimiento de la comunicación y la aplicación coordinada de la ley, junto con el manejo estricto de las infracciones, ha contribuido a elevar la conciencia de los pescadores y a generar cambios positivos en los esfuerzos de prevención de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) en la provincia vietnamita de Quang Ngai.

La Fuerza de Guardia Fronteriza de Quang Ngai patrulla regularmente el mar y gestiona estrictamente los casos de buques pesqueros que violan las regulaciones de pesca IUU. (Foto: nhandan.vn)

Quang Ngai cuenta con 4.846 embarcaciones pesqueras, todas registradas y plenamente actualizadas en el sistema VNFishbase. De ellas, las 4.748 embarcaciones actualmente en operación han sido otorgadas licencias de pesca, lo que representa el 100%. Mientras tanto, otras 98 embarcaciones, equivalentes a alrededor del 2% de la flota registrada, siguen siendo no elegibles para la emisión o renovación de licencias.

Desde el 1 de octubre, la provincia ha tomado medidas contra las 18 embarcaciones que presentaron pérdida de señal de monitoreo durante seis horas, desconexión por más de 10 días mientras se encontraban en el mar, o que operaron fuera de las zonas de pesca permitidas.

El teniente coronel Do Tai Nang, subjefe del Estado Mayor del Comando de la Guardia Fronteriza de Quang Ngai, señaló que, entre las 98 embarcaciones que aún no son elegibles para licencias, las fuerzas de la guardia fronteriza y las autoridades locales han gestionado e instalado señales de identificación en 37. Las 61 embarcaciones restantes están sujetas a la ejecución de sentencias civiles, incluidas 37 que operan o están ancladas fuera de la provincia.

El Comando de la Guardia Fronteriza ha propuesto al Departamento provincial de Ejecución de Sentencias Civiles reforzar la comunicación y acelerar los procedimientos de inspección y verificación para facilitar la ejecución en el caso de embarcaciones ancladas fuera de la localidad.

El 22 de diciembre, la Inspección provincial anunció una decisión para inspeccionar la rendición de cuentas de los departamentos, agencias y autoridades locales en la lucha contra la pesca ilegal.

La inspección se centrará en el liderazgo y la implementación de las medidas, las ubicaciones reales de fondeo de los grupos de embarcaciones y la gestión de los puertos pesqueros. Esto incluye el control de embarcaciones y la trazabilidad de los productos del mar para garantizar la coherencia de los registros entre los organismos pertinentes, así como el tratamiento de las infracciones administrativas relacionadas con la pesca IUU y otros asuntos conexos.

Las fuerzas policiales y de la guardia fronteriza han sido instruidas para reforzar la coordinación y endurecer el control sobre las embarcaciones de alto riesgo, al tiempo que apoyan la verificación de las embarcaciones sujetas a ejecución de sentencias que estén ancladas fuera de la provincia.

Asimismo, se ha encargado a las unidades de la guardia fronteriza establecer equipos de control in situ en los puertos pesqueros para detectar, prevenir y manejar oportunamente las infracciones, en particular las que involucren embarcaciones de alto riesgo y aquellas sujetas a ejecución al entrar o salir de los puertos.

Al mismo tiempo, el Comité Popular de Quang Ngai ha solicitado al Departamento provincial de Ejecución de Sentencias Civiles reforzar su responsabilidad en la gestión de las embarcaciones bajo su competencia.

También se le ha encomendado coordinar con el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente y el Departamento de Seguridad Pública para identificar el número de tripulantes, los propietarios de las embarcaciones y los lugares de fondeo, y resolver con prontitud los problemas pendientes relacionados con las embarcaciones sujetas a ejecución de sentencias en la provincia./.