Provincia de Quang Ngai cumple objetivos básicos de Campaña Quang Trung

Quang Ngai, Vietnam (VNA) - La provincia de Quang Ngai, en el centro de Vietnam, ha alcanzado casi la totalidad de los objetivos de la Campaña Quang Trung, impulsada por un fuerte sentido de urgencia que motivó a los residentes afectados por los desastres naturales ocurridos a finales de 2025.

El personal eléctrico instruye a los residentes sobre el uso de equipos eléctricos al mudarse a sus nuevos hogares. (Foto: VNA)

Las tormentas e inundaciones que impactaron a 84 de las 96 comunas y barrios de la región dejaron importantes daños, entre ellos la destrucción total de 37 viviendas, que requirieron una reconstrucción inmediata.



En la remota comuna de Tay Tra, las fuerzas policiales y militares se han convertido en los principales actores de esta labor, transportando materiales de construcción sobre terrenos fangosos y accidentados. A pesar de las condiciones climáticas inestables, los jóvenes soldados trabajaron sin descanso, transformando la reconstrucción en una verdadera carrera contra el tiempo para garantizar que los afectados pudieran regresar a sus hogares.

Uno de los testimonios más conmovedores es el de Dinh Van Quan, residente de la aldea de Go Ro. Gracias al esfuerzo de las fuerzas de seguridad, su nueva casa, de tres habitaciones y mucho más espaciosa que la anterior, ya está lista. Además de la vivienda, las autoridades también entregaron estufas y ventiladores, lo que ha facilitado el traslado de su familia a un hogar más seguro.



Ho Song An, director de la Policía provincial, informó que su entidad ha reconstruido 32 de las 37 viviendas destruidas, con la meta de completar el trabajo antes del 10 de enero.

Con la Campaña Quang Trung casi concluida, la provincia ha brindado un respiro a los habitantes de Quang Ngai, severamente afectados por las tormentas, justo a tiempo para las celebraciones del Tet (Año Nuevo Lunar) y la llegada de la primavera. Las nuevas casas, con cimientos y techos sólidos, ya albergan a las familias, cuyas viviendas ahora resplandecen con las primeras llamas encendidas en sus estufas, símbolo del éxito de la campaña.

En la comuna de Mang Ri, donde reside la minoría étnica Xe Dang, la reconstrucción de la aldea se ha convertido en un emblema de la resiliencia comunitaria. A Lai, el jefe de la aldea, destacó que, aunque las tormentas pueden destruir bienes materiales, paradójicamente fortalecen los lazos de solidaridad entre los ciudadanos y las autoridades.

Mirando hacia el futuro, las autoridades de Quang Ngai ya están planificando la siguiente fase de esta misión humanitaria para 2026. Do Tam Hien, vicepresidente del Comité Popular provincial, afirmó que la localidad continuará destinando fondos de su presupuesto para asegurar que ninguna familia se quede sin hogar, especialmente con el Tet a la vuelta de la esquina.

Con una inversión de 21,6 millones de dólares ya comprometida para rehabilitar infraestructuras y reparar 1.500 viviendas dañadas, Quang Ngai reafirma su compromiso de ofrecer estabilidad a largo plazo a sus comunidades, al tiempo que solicita el apoyo de organizaciones y ciudadanos para garantizar un Año Nuevo cálido y feliz para todos./.