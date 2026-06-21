Provincia de Phu Tho explota su potencial turístico tras la fusión

Phu Tho, Vietnam (VNA)- Tras la fusión de las tres antiguas localidades de Phu Tho, Vinh Phuc y Hoa Binh, la actual provincia de Phu Tho dispone de un ecosistema turístico diverso, que le brinda condiciones favorables para convertirse en uno de los principales polos de la industria sin humo de la región y del país.



Ventajas del nuevo espacio de desarrollo



Gracias a su ubicación estratégica como puerta de entrada a la región montañosa y mediana del Norte, así como a su conectividad favorable con Hanoi y las provincias del delta del río Rojo, Phu Tho cuenta con un abundante patrimonio turístico. La provincia alberga cerca de mil sitios catalogados, seis tesoros nacionales y cinco patrimonios culturales inscritos por la UNESCO.



En particular, esta tierra es considerada la cuna de la nación vietnamita gracias al Sitio de Vestigios Históricos del Templo Hung, donde se preservan el Culto a los Reyes Hung y el Canto Xoan de Phu Tho, dos patrimonios culturales inmateriales de la humanidad reconocidos por la UNESCO.



Además de su alto valor histórico, Phu Tho posee un paisaje natural abundante con Tam Dao, el Parque Nacional de Xuan Son, el lago de Hoa Binh, las colinas de té de Long Coc, junto con múltiples destinos atractivos como el lago Dai Lai, Ao Chau, Suoi Tien, Thanh Thuy, Mai Chau y Kim Boi.



Según Duong Hoang Huong, director del Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo, tras la fusión, la localidad ha conformado un espacio turístico de una diversidad de matices poco común, lo que genera las condiciones para construir rutas, destinos y productos turísticos de conectividad regional.



Una de las fortalezas más destacadas es el sistema de turismo de descanso de alta gama, el cual se está desarrollando con fuerza a través de numerosos complejos hoteleros (resorts) de gran envergadura y campos de golf de estándares internacionales.



El Canto Xoan de Phu Tho es una forma de arte escénico folclórico asociada con el culto a los Reyes Hung, y fue inscrito por la UNESCO en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2017. (Foto: VNA)

El turismo comunitario constituye otro de los grandes atractivos de la provincia, gracias a las aldeas habitadas por la etnia minoritaria Muong, las zonas montañosas de Xuan Son y una rica red de aldeas artesanales, poblados antiguos y expresiones culturales distintivas que conservan una marcada identidad local.

Paralelamente a la diversificación de la oferta turística, la infraestructura de alojamiento y los servicios vinculados al sector han recibido continuas inversiones y mejoras, contribuyendo a elevar la calidad de la experiencia para los visitantes.



Gracias a estas ventajas, en 2025 la provincia recibió cerca de 14,5 millones de turistas y obtuvo ingresos estimados en unos 652 millones de dólares. En el primer semestre de 2026, se calcula que acogió a más de 10,5 millones de visitantes, con una facturación turística cercana a los 409 millones de dólares.



Elevar la marca turística



Según las evaluaciones de los organismos competentes, el sector turístico de la provincia aún no se ha desarrollado en correspondencia con su potencial. Entre las principales limitaciones figuran la falta de sincronización de la infraestructura de conectividad, la calidad todavía insuficiente de algunos servicios y la escasez de productos turísticos verdaderamente distintivos y con alta capacidad competitiva.



Consciente de que el turismo constituye un sector económico integral con un fuerte efecto multiplicador sobre otras actividades, Phu Tho ha definido una estrategia orientada a construir un ecosistema turístico moderno, integral y altamente competitivo.



En este contexto, la provincia aspira a consolidarse como un centro nacional de turismo cultural y de festivales, además de convertirse en un destino de referencia en el norte de Vietnam para el turismo cultural, espiritual y de descanso ecológico.



Para 2030, Phu Tho se esfuerza por recibir al menos a 20 millones de visitantes, alcanzando un ingreso total por turismo de más de mil millones de dólares.



Para materializar este objetivo, la provincia centrará sus esfuerzos en perfeccionar los mecanismos y políticas de atracción de inversiones, planificar de manera integral las principales zonas turísticas e impulsar el desarrollo de infraestructuras de transporte y digitales. Paralelamente, promoverá productos de alto valor añadido, como el turismo cultural, el ecoturismo de descanso, el turismo de bienestar y cuidado de la salud, el golf, el turismo de reuniones e incentivos (MICE), el comunitario, el fluvial y las actividades de aventura y experiencias.



En particular, la provincia apuesta por transformar el modelo tradicional de “turismo de visita” hacia un enfoque basado en las experiencias, acelerando la transformación digital del sector. Entre las medidas previstas figuran la digitalización de los destinos turísticos y la aplicación de herramientas tecnológicas como mapas digitales, códigos QR y soluciones de realidad virtual para enriquecer la experiencia de los visitantes.



Mediante este conjunto de soluciones integrales, Phu Tho aspira a convertir el turismo en un sector económico estratégico que contribuya de forma cada vez más significativa al crecimiento económico local y a la mejora de la calidad de vida de la población durante el período 2026-2030./.