Provincia de Ninh Binh impulsa desarrollo de turismo verde

Turistas en el Jardín de Aves Thung Nham, barrio de Nam Hoa Lu, provincia de Ninh Binh. (Foto de : VNA)

Con su belleza poética y majestuosa, imponentes cadenas montañosas de piedra caliza, ríos sinuosos y un rico sistema patrimonial, la provincia de Ninh Binh está emergiendo como un punto brillante en el mapa del turismo verde de Vietnam.



Experiencias ecológicas



Al ser pionero en la implementación de criterios de turismo verde y actualmente liderar el país en el número de unidades con la etiqueta VITA Green, Ninh Binh está dando forma gradualmente a un ecosistema turístico sostenible, con el objetivo de consolidar su imagen como un destino ecológico y atractivo en el mapa de la industria del ocio de Vietnam y la región.



Según Vu The Binh, presidente de la Asociación de Turismo de Vietnam, Ninh Binh puede considerarse una de las localidades típicas que poseen las condiciones para convertirse en un modelo de desarrollo del turismo verde, con el Complejo Paisajístico de Trang An, reconocido como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO, junto con su sistema de montañas de piedra caliza y bosques de manglares.



Estos recursos "verdes" constituyen un tesoro invaluable para que la antigua capital desarrolle turismo en sus vertientes ecológica, comunitaria y de experiencias exclusivas, sobre todo a partir de los valores culturales locales, evaluó.



Se trata también de una dirección estratégica que ayuda a la provincia a elevar su competitividad y aumentar el valor del destino, especialmente en el contexto que los visitantes se interesan cada vez más en experiencias de viaje ecológicas y responsables, reiteró.



Pionero en la difusión de valores verdes



En 2025, el Complejo Paisajístico de Trang An ganó el premio "Lo Mejor de lo Mejor", la máxima categoría de los Travellers' Choice Awards, otorgados por Trip Advisor, que reconocen a los mejores destinos del mundo.



Mientras Tam Coc-Bich Dong y la pagoda Bai Dinh también fueron elegidas como Destinos Destacados de 2025, situándose entre el 10 % de los destinos más populares del mundo.

En el Jardín de aves de Thung Nham. (Fuente: VNA)



Bui Van Manh, director del Departamento de Turismo de Ninh Binh, informó que el éxito de la industria sin humo de la provincia se basa en un modelo de tres pilares: el Estado, las empresas y la comunidad local.



En este modelo, el Estado desempeña un papel consultivo, desarrollando estrategias, planificación y supervisión de la implementación; las empresas son las ejecutoras y organizadoras directas de los proyectos turísticos; y las comunidades locales participan directamente en la preservación y explotación de sus patrimonios. Solo cuando las tres partes colaboran se puede potenciar integralmente el estatus del destino.



De acuerdo con el funcionario, en los últimos años, Ninh Binh ha implementado muchas soluciones específicas, incluidos fomentar actividades como el piragüismo y hacer senderismo por rutas predeterminadas para minimizar los impactos negativos en los sitios patrimoniales; rechazar categóricamente las propuestas para utilizar vehículos motorizados, o incluso teleféricos, en áreas patrimoniales, incluso si pudieran aportar un valor económico significativo, con el fin de garantizar beneficios a largo plazo para el medio ambiente y la comunidad.



Sin embargo, el camino hacia un turismo ecológico en Ninh Binh todavía presenta "lagunas" que deben subsanarse. La presidenta de la Asociación de Turismo de la provincia, Duong Thi Thanh, comentó que las razones son la falta de concienciación sobre el turismo verde entre las agencias de viajes y la escasez de recursos de inversión, lo que dificulta que muchas empresas en el campo, especialmente las pequeñas y medianas que se enfrentan a dificultades en materia de innovación tecnológica, mejora de los procesos operativos y formación de su plantilla.



Además, el desarrollo de productos de turismo verde distintivos, completos y altamente competitivos aún requiere más tiempo, coordinación y apoyo sincronizado de diversas partes interesadas, detalló.



El Departamento de Turismo necesita fortalecer los vínculos entre los establecimientos de alojamiento, las agencias de viajes, los destinos y las comunidades locales para formar una cadena de productos turísticos sostenibles que abarque todas las etapas del viaje.



Con el objetivo de reunir y conectar a organizaciones, empresas e individuos que operan en el campo del turismo verde en la provincia para implementar conjuntamente una sólida transformación ecológica, la Asociación de Turismo Verde de Ninh Binh fue establecida oficialmente.



La agrupación ha decidido replicar modelos de turismo verde a través de la movilización y guía de sus miembros para implementar criterios de turismo verde; y coordinar con las partes concernientes en la organización de actividades de promoción, formación, seminarios y alianzas de colaboración para desarrollar el turismo verde./.