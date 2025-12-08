Provincia de Nghe An impulsa su patrimonio cultural mediante tecnologías digitales

Nghe An, Vietnam (VNA) - La provincia de Nghe An, un territorio rico en tradiciones y patrimonio cultural, enfrenta tanto oportunidades como desafíos en la conservación y promoción de sus valores culturales, en un contexto donde la aplicación de tecnologías digitales se convierte en una herramienta clave para preservar, difundir y ampliar el acceso al acervo patrimonial, así como para generar productos culturales de alto valor estético y práctico que contribuyen a impulsar una industria cultural dinámica.

Nghe An impulsa su patrimonio cultural mediante tecnologías digitales. (Fuente: VNA)

El Museo Nghe An –Xo Viet Nghe Tinh es un ejemplo destacado de la transformación digital en los espacios expositivos tradicionales. La combinación de métodos clásicos con multimedia e interfaces interactivas ha creado experiencias más atractivas para los visitantes.

La sala digital 3D “Tierra y personas de Nghe An” permite explorar mediante exhibiciones virtuales, recorridos interactivos en 3D, audioguías automáticas y experiencias de realidad virtual.

Varios tesoros nacionales y piezas valiosas se presentan con tecnología 3D mapping, lo que posibilita tocarlas, girarlas y observarlas en detalle. Los kioscos interactivos integran abundante información sobre historia, cultura, geografía y gastronomía de la región.

Desde octubre de 2025, el espectáculo nocturno “Fuego Xo Viet”, basado en tecnología 4.0 con música y efectos láser, recrea el espíritu del movimiento soviético de 1930–1931 y se perfila como un nuevo atractivo cultural nocturno.

Diversas localidades, como Van An, Yen Thanh y Quynh Anh, colaboran con jóvenes voluntarios para digitalizar templos, pagodas, casas comunales y documentos antiguos mediante flycam y escáneres 3D. Asimismo, los cantos folclóricos Vi y Giam, las festividades y los oficios se registran con alta calidad para conformar una biblioteca digital.

En las comunas de Tan Ky, Giai Xuan, Nghia Dong y Tan Phu, todos los sitios patrimoniales están dotados de códigos QR que ofrecen información en vietnamita e inglés con videos e imágenes de alta resolución.

El sector cultural busca construir una base de datos integral y asignar un código de identificación digital a cada patrimonio, priorizando tecnologías como escaneo 3D y realidad virtual para los sitios más relevantes.

Mientras tanto, las escuelas impulsan proyectos estudiantiles en video, pódcast o infografías sobre el patrimonio local, mientras que diversas plataformas digitales difunden contenidos sobre la cultura de Nghe An a la comunidad y visitantes internacionales.

La provincia promueve la capacitación en digitalización para funcionarios y artesanos, a la vez que moviliza recursos sociales y cooperación internacional. El objetivo es convertir el patrimonio en un recurso vivo que apoye la educación, la investigación y el turismo sostenible./.