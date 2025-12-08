Noticieros
Provincia de Nghe An impulsa su patrimonio cultural mediante tecnologías digitales
Nghe An, Vietnam (VNA) - La provincia de Nghe An, un territorio rico en tradiciones y patrimonio cultural, enfrenta tanto oportunidades como desafíos en la conservación y promoción de sus valores culturales, en un contexto donde la aplicación de tecnologías digitales se convierte en una herramienta clave para preservar, difundir y ampliar el acceso al acervo patrimonial, así como para generar productos culturales de alto valor estético y práctico que contribuyen a impulsar una industria cultural dinámica.
El Museo Nghe An –Xo Viet Nghe Tinh es un ejemplo destacado de la transformación digital en los espacios expositivos tradicionales. La combinación de métodos clásicos con multimedia e interfaces interactivas ha creado experiencias más atractivas para los visitantes.
La sala digital 3D “Tierra y personas de Nghe An” permite explorar mediante exhibiciones virtuales, recorridos interactivos en 3D, audioguías automáticas y experiencias de realidad virtual.
Varios tesoros nacionales y piezas valiosas se presentan con tecnología 3D mapping, lo que posibilita tocarlas, girarlas y observarlas en detalle. Los kioscos interactivos integran abundante información sobre historia, cultura, geografía y gastronomía de la región.
Desde octubre de 2025, el espectáculo nocturno “Fuego Xo Viet”, basado en tecnología 4.0 con música y efectos láser, recrea el espíritu del movimiento soviético de 1930–1931 y se perfila como un nuevo atractivo cultural nocturno.
Diversas localidades, como Van An, Yen Thanh y Quynh Anh, colaboran con jóvenes voluntarios para digitalizar templos, pagodas, casas comunales y documentos antiguos mediante flycam y escáneres 3D. Asimismo, los cantos folclóricos Vi y Giam, las festividades y los oficios se registran con alta calidad para conformar una biblioteca digital.
En las comunas de Tan Ky, Giai Xuan, Nghia Dong y Tan Phu, todos los sitios patrimoniales están dotados de códigos QR que ofrecen información en vietnamita e inglés con videos e imágenes de alta resolución.
El sector cultural busca construir una base de datos integral y asignar un código de identificación digital a cada patrimonio, priorizando tecnologías como escaneo 3D y realidad virtual para los sitios más relevantes.
Mientras tanto, las escuelas impulsan proyectos estudiantiles en video, pódcast o infografías sobre el patrimonio local, mientras que diversas plataformas digitales difunden contenidos sobre la cultura de Nghe An a la comunidad y visitantes internacionales.
La provincia promueve la capacitación en digitalización para funcionarios y artesanos, a la vez que moviliza recursos sociales y cooperación internacional. El objetivo es convertir el patrimonio en un recurso vivo que apoye la educación, la investigación y el turismo sostenible./.