Provincia de Lao Cai recibe 250 mil turistas en primeros días del Tet

Las cafeterías con vistas a los exuberantes arrozales en terrazas, en contacto con la naturaleza, en Ta Van son populares entre los turistas. (Foto: VNA)

Durante los días feriados del Tet (Año Nuevo Lunar) 2026, la provincia norteña de Lao Cai recibió a cientos de miles de turistas que visitaron destinos emblemáticos del noroeste de Vietnam como Sa Pa, Ta Van, Bac Ha, Y Ty, Tu Le y Mu Cang Chai, entre otros.



Estos lugares cautivan a los viajeros no solo por su gastronomía de intensos sabores montañeses, sino también por la extraordinaria belleza de sus paisajes. Con la llegada de la primavera, muchos turistas eligen Lao Cai para descansar y sumergirse en el singular ambiente festivo del Tet en las zonas montañosas.



Las aldeas rurales del distrito de Sa Pa, como Ta Van, Ta Phin y Y Ty, se han convertido en destinos predilectos durante las celebraciones del Tet. En esta época, el clima fresco, las rutas de senderismo y los paisajes primaverales refuerzan su atractivo, mientras que tanto turistas nacionales como extranjeros optan por experiencias comunitarias y culturales.

Un visitante procedente de Hanoi comentó que, durante dos días en la zona, disfrutó de actividades como caminatas, baños de hierbas tradicionales del pueblo Dao Rojo y degustaciones de gastronomía local. Según señaló, el viaje dejó impresiones muy positivas tanto para él como para su familia.

La ocupación en varios alojamientos familiares (homestays) supera el 90% durante el periodo festivo, lo que ha llevado a los establecimientos a reforzar sus servicios e infraestructuras para atender la alta demanda.

Un pueblo tranquilo entre los verdes campos de arroz de Ta Van. (Foto: VNA)

De acuerdo con el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Lao Cai, hasta el 19 de febrero de 2026 (tercer día del Año Nuevo Lunar), la provincia recibió un estimado de 250 mil visitantes, de los cuales alrededor de 23 mil fueron extranjeros. Solo Sa Pa concentró unas 71.600 llegadas, lo que representa una proporción significativa del total provincial.

Los ingresos turísticos en toda la provincia se estimaron en unos 27 millones de dólares, con una ocupación hotelera de entre el 70% y el 80%. En Sa Pa, los ingresos alcanzaron aproximadamente 17,7 millones de dólares, mientras que la ocupación de alojamientos se situó entre el 90% y el 95%.

Durante el periodo festivo, Sa Pa organizó una amplia agenda de actividades culturales, entre ellas el Festival de Primavera “Mo Cong Troi” 2026 en el área de Fansipan y celebraciones tradicionales como el festival Gau Tao.

Asimismo, en la zona del paso fronterizo internacional de Lao Cai se registró un elevado flujo de entradas y salidas, principalmente de ciudadanos vietnamitas y chinos. Las autoridades destacaron que la implementación del sistema automatizado de control migratorio (Autogate) ha agilizado los trámites y facilitado el movimiento turístico transfronterizo./.