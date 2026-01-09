Provincia de Lao Cai avanza en la transformación digital con apoyo de comunidades étnicas

Lao Cai, Vietnam (VNA) - Tras un año de implementación de la Resolución número 57 del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, la provincia norteña de Lao Cai ha logrado implementar diversos modelos digitales que han contribuido significativamente al desarrollo socioeconómico local.

Orientando a los habitantes de la comuna de Bat Xat en el uso del portal de servicios públicos. (Fuente: VNA)

En particular, la comuna montañosa y fronteriza de Bat Xat se ha consolidado como un referente en transformación digital, destacando por su modelo de "aldea digital". Esta iniciativa ha facilitado el acceso de los residentes a trámites administrativos y ha fortalecido la capacidad de gestión y liderazgo de las autoridades comunales.

La aldea de Suoi Chai, una de las más recientes en adoptar este modelo, enfrenta varios desafíos, ya que es una comunidad especialmente desfavorecida, con el 100% de sus hogares pertenecientes a minorías étnicas y cerca del 75% de la población viviendo en situación de pobreza.

Sin embargo, el modelo digital implementado allí se enfoca en soluciones prácticas, como la realización de trámites públicos en línea sin necesidad de salir de la aldea, el uso del documento de identidad electrónico, cuadernos digitales para miembros del Partido y reuniones virtuales, entre otros.



Con el apoyo de docentes y equipos comunitarios especializados en tecnología, Bat Xat tiene la intención de expandir este modelo a todas sus aldeas para 2026, con el objetivo de reducir la brecha digital y garantizar que nadie quede atrás.



La transformación digital en Lao Cai no solo ha facilitado el acceso a los servicios públicos, sino que también ha impulsado el desarrollo económico. La integración de tecnologías de la información, redes sociales y comercio electrónico en la producción y los negocios ha permitido generar ingresos más estables.

Anteriormente dependientes de métodos tradicionales, muchos agricultores han aprendido a utilizar teléfonos inteligentes para tomar fotografías, grabar videos, promover sus productos y conectarse con los mercados en línea, lo que les ha permitido crear marcas propias y diversificar sus canales de venta.

En la comuna de Muong Khuong, por ejemplo, más de 700 hectáreas de mandarinas maduras tiñen de amarillo el paisaje. Para la familia de Lo Din Phung, que cuenta con unos 4.000 árboles en producción y una cosecha de cerca de 20 toneladas, este cultivo es su principal fuente de ingresos. Además de la venta directa, aprovechan plataformas como Facebook, Zalo y otras aplicaciones digitales para comercializar sus productos, logrando precios estables de entre 20 mil y 25 mil dongs (de 0,8 a 1 dólar) por kilo.



Según las autoridades locales, las mandarinas de Muong Khuong ya dominan el mercado nacional y se distribuyen ampliamente a otras provincias. En 2025, Lao Cai cumplió al 100% las tareas asignadas por el Gobierno central en materia de ciencia, tecnología y transformación digital, consolidándose como una de las provincias con mejores resultados en esta área.



De cara al período 2026-2030, la provincia priorizará el desarrollo de la economía digital, especialmente en sectores clave como la agricultura, el turismo, el comercio electrónico y la logística transfronteriza, sentando las bases para un crecimiento sostenido./.