Provincia de Lam Dong urge acciones rápidas para abordar deficiencias pesqueras

Los guardias fronterizos realizan patrullas de barcos pesqueros que ingresan al puerto de Phu Hai, distrito de Phu Thuy, provincia de Lam Dong. Foto: VNA

Las autoridades de la provincia vietnamita de Lam Dong instaron a las agencias y localidades pertinentes a abordar con urgencia las deficiencias e intensificar las medidas para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



Le Trong Yen, vicepresidente del Comité Popular provincial, instruyó a los jefes de los departamentos, sectores y localidades pertinentes a que implementen estrictamente las directivas y las nuevas regulaciones emitidas sobre la prevención de la IUU, a la vez que refuerzan las iniciativas de concienciación pública para que los pescadores y las empresas comprendan y cumplan mejor las normas.



Solicitó al Departamento provincial de Agricultura y Medio Ambiente, al Comando de la Guardia Fronteriza, a la Policía y a los Comités Populares de las comunas y barrios costeros, junto con la zona especial de Phu Quy, que refuercen la coordinación en la implementación de medidas contra la pesca ilegal.



Urgió a priorizar la gestión rigurosa de la flota pesquera, la prevención de la operación de embarcaciones que no cumplan con los requisitos y el fortalecimiento de los controles sobre los barcos que entran y salen de los puertos. También abogó por supervisar de cerca las actividades pesqueras en el mar para garantizar que los buques de la provincia no invadan aguas extranjeras.



Las agencias competentes deben supervisar los desembarques de mariscos en los puertos y operar eficazmente el sistema electrónico de documentación y trazabilidad de capturas para garantizar la transparencia y precisión en la confirmación del origen de los productos del mar. Se intensificarán las patrullas e inspecciones, y las infracciones se gestionarán estrictamente de acuerdo con la normativa.



El Comité Popular provincial exhortó además a las agencias pertinentes a revisar y resolver los casos pendientes o gestionados incorrectamente relacionados con infracciones pesqueras para garantizar que se traten de conformidad con las disposiciones legales.



El Departamento de Agricultura y Medio Ambiente recibió la tarea de desarrollar regulaciones sobre la gestión y el uso de los datos del sistema de monitoreo de embarcaciones (VMS), definiendo claramente las responsabilidades de las agencias en el control de los casos en que los buques pierdan la señal o crucen las fronteras marítimas.



Según el Comité Directivo provincial para la lucha contra la IUU, Lam Dong implementa diversas medidas desde principios de 2026 para reforzar el control de las actividades de explotación, centrándose en la mejora de los datos y el fortalecimiento de la gestión de la flota pesquera.



La provincia cuenta actualmente con 8.207 embarcaciones pesqueras registradas en la base nacional de datos pesqueros. De estas, 7.234 embarcaciones tienen licencias de pesca válidas, lo que representa el 88,14%, mientras que los barcos que no cumplen con las condiciones operativas son incluidos en la lista de monitoreo y se les prohíbe salir de los puertos.



También se mantienen campañas de comunicación para concienciar a los pescadores. En el primer bimestre de 2026, las autoridades organizaron 20 sesiones de sensibilización con 245 participantes, mientras que 330 armadores y capitanes de embarcaciones firmaron compromisos para cumplir con las regulaciones contra la pesca ilegal./.