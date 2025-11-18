Provincia de Khanh Hoa intensifica medidas de emergencia ante lluvias e inundaciones

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - Ante la evolución complicada de las lluvias y las inundaciones, las autoridades de la sureña provincia vietnamita de Khanh Hoa han implementado medidas preventivas de máxima urgencia y han emitido una alerta sobre una nueva crecida en los próximos días.

Las aguas crecieron rápidamente y alcanzaron su punto máximo la tarde del 17 de noviembre, provocando inundaciones generalizadas en localidades a lo largo del río Cai. Foto: VNA

Desde el 16 hasta el 17 de noviembre, las intensas precipitaciones han causado desbordamientos en varios ríos de la localidad, provocando deslizamientos de tierra y anegamientos en diversas áreas.

En la comuna de Dien Dien, 10 aldeas quedaron inundadas, seis de ellas con riesgo de aislamiento. Las autoridades locales han utilizado lanchas para evacuar a los residentes y han solicitado que la población se traslade a zonas más seguras.

En el área del puente Vinh Phuong, en el barrio Bac Nha Trang, un hombre fue arrastrado por la corriente y continúa desaparecido.

El secretario del Comité del Partido en la provincia, Nghiem Xuan Thanh, inspeccionó personalmente las áreas más afectadas, visitó a los evacuados y ordenó que se garantice el suministro de alimentos y se preparen más evacuaciones de zonas en alto riesgo.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico de Khanh Hoa, del 18 al 21 de noviembre se registrará una nueva crecida en los ríos Cai Nha Trang, Cai Phan Rang, Dinh Ninh Hoa y Lu Phuoc Ha, con niveles de alerta de 2 a 3, y un alto riesgo de deslizamientos de tierra.

Se prevé que las precipitaciones acumulen entre 20 y 120 mm por episodio, con valores aún más altos en la zona oeste de la provincia. Las lluvias continuarán del 21 al 22 de noviembre, con acumulados de entre 10 y 50 mm por episodio.

Se alerta a la población sobre los riesgos de deslizamientos de tierra, inundaciones en áreas bajas y tormentas con rayos, vientos fuertes y posibles daños a viviendas y árboles. Las autoridades mantienen puntos de control en las zonas más vulnerables para evitar el paso de personas en las áreas afectadas por la creciente.

Hasta la noche del 17 de noviembre, las lluvias e inundaciones han dejado 7 muertos, 2 desaparecidos y varios heridos en la provincia. Las autoridades continúan con las labores de rescate y asistencia a la población, mientras monitorean de cerca la situación para aplicar nuevas medidas de respuesta./.