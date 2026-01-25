Provincia de Khanh Hoa impulsa el turismo como motor de crecimiento

Turistas disfrutan de la experiencia de recoger mangos en los huertos de la comuna de Cam Lam, en Khanh Hoa. (Fuente: VNA)

La provincia centrovietnamita de Khanh Hoa, dotada de una extensa línea costera y de numerosas bahías consideradas entre las más bellas del mundo, apuesta por el turismo como motor de crecimiento económico, con la meta de consolidarse como un centro turístico de referencia en Asia, sustentado en la agricultura ecológica y la cultura autóctona.

Desde comienzos de 2026, el crucero Costa Serena ha llevado a 2.800 turistas europeos a la ciudad de Nha Trang. Tras arribar al Puerto Internacional de Cam Ranh, los visitantes recorren destinos emblemáticos, exploran zonas rurales, visitan huertos de mango en Cam Lam y disfrutan de la gastronomía local. Muchos de ellos adquieren productos agrícolas y especialidades tradicionales, contribuyendo así a proyectar la imagen de Khanh Hoa a nivel internacional a través de experiencias directas.

De acuerdo con el plan previsto para 2026, la provincia recibirá ocho cruceros turísticos internacionales, lo que confirma el creciente atractivo del destino. En este contexto, la Resolución 01-NQ/TU del Comité del Partido provincial, que fija el objetivo de un crecimiento de dos dígitos para el período 2025-2030, establece el desarrollo del turismo bajo un enfoque moderno y de alta calidad, orientado a la construcción de una marca sólida y prestigiosa.

Entre los mercados prioritarios se encuentran Alemania, Reino Unido, Francia, Australia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, mientras que Europa del Norte, Europa del Este y varios países del Sudeste Asiático se consideran mercados con potencial de desarrollo a largo plazo.

Turistas experimentan la cosecha de verduras en una granja en la comuna de Nam Ninh Hoa, Khanh Hoa. (Fuente: VNA)

Khanh Hoa ha definido claramente sus áreas turísticas estratégicas: Nha Trang – Vinh Hy como eje del turismo marítimo vinculado a sitios históricos; Bac Van Phong como futura ciudad turística costera de categoría internacional; y el norte de la península de Cam Ranh junto con Ninh Chu, con proyección para convertirse en zonas turísticas nacionales. De manera paralela, la provincia impulsa el turismo ecológico en Khanh Son y Khanh Vinh, así como en lagos naturales y áreas agrícolas representativas.

Según especialistas, la principal fortaleza de Khanh Hoa reside en su capacidad para integrar el turismo marítimo, ecológico y cultural. La incorporación de la agricultura y de los productos locales a la cadena de valor turística no solo genera propuestas diferenciadas, sino que también abre oportunidades para un crecimiento acelerado.

La provincia concibe el turismo no solo como un sector estratégico, sino también como un “pilar de apoyo” para otros ámbitos, mediante la cooperación regional e interprovincial.

Con la base existente y una orientación adecuada, Khanh Hoa cuenta con la “llave” para alcanzar el objetivo de recibir 31,6 millones de visitantes en 2030. Este logro se convertirá en el “trampolín” que permitirá a la provincia reafirmar su posición como un dinámico centro turístico de Vietnam y a nivel mundial./.