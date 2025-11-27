Provincia de Dong Thap refuerza la lucha contra la pesca ilegal

Dong Thap, Vietnam (VNA) - La provincia de Dong Thap, con más de 1.500 embarcaciones, de las cuales el 60% cuenta con capacidad para faenar en alta mar, ha logrado avances significativos en la implementación de medidas contra la pesca ilegal, no reportada y no reglamentada (IUU).

Guardias fronterizos de la provincia de Dong Thap inspeccionan y verifican los barcos pesqueros antes de que salgan del puerto. (Foto: VNA)

Actualmente, 1.291 barcos han recibido autorización oficial, están equipados con sistemas de monitoreo de trayectoria y actualizan sus datos en el sistema correspondiente.

Además, las autoridades locales han intensificado la concienciación entre los 9.838 tripulantes, promoviendo el cumplimiento estricto de la Ley de Pesca de 2017.

En el barrio de Thoi Son, las autoridades, junto con el puerto pesquero de My Tho, organizan reuniones comunitarias y campañas móviles para informar a los pescadores sobre conductas que constituyen violaciones.

Nguyen Thanh Lam, pescador de My Tho, asegura que todas las embarcaciones mantienen activos los sistemas de monitoreo y faenan únicamente en aguas permitidas.

La comuna de Gia Thuan, con la flota pesquera más grande de la provincia (580 embarcaciones), ha reforzado la concienciación a través de radios locales, redes sociales y visitas directas a las embarcaciones.

Gracias a estas acciones, no se han registrado violaciones, y la producción anual supera las 42.970 toneladas de productos del mar.

El Comité Popular de Dong Thap destaca que, gracias al compromiso decidido de autoridades y pescadores, la conciencia sobre el cumplimiento de la ley en la pesca ha mejorado notablemente.

Todas las embarcaciones de alta mar mantienen activamente sus sistemas de monitoreo, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos contra la pesca IUU y acercando al país a la pronta eliminación de la “tarjeta amarilla” impuesta al sector acuático nacional por la Comisión Europea./.