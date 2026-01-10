Provincia de Dong Nai lanzará importantes proyectos antes del XIV Congreso Nacional del Partido

Dong Nai, Vietnam (VNA) – La provincia sureña de Dong Nai planea iniciar simultáneamente la construcción de seis importantes proyectos de transporte y vivienda social, con una inversión combinada de 1,9 mil millones de dólares, el 15 de enero, en vísperas del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

En una sesión de trabajo celebrada el 9 de enero, el Comité Popular provincial se reunió con las agencias pertinentes para revisar los preparativos para la colocación de la primera piedra y la inauguración de proyectos clave para celebrar la próxima cita magna partidista.

La localidad acordó organizar el lanzamiento simultáneo de las obras de seis grandes proyectos de transporte y vivienda social, junto con la inauguración técnica de la carretera ribereña de Dong Nai.

Los proyectos cuya construcción está programada para comenzar incluyen el Puente Cat Lai y el Puente Long Hung (también conocido como Puente Dong Nai n.° 2), así como el Puente Nha Bich en la Carretera Nacional 14. Ambos puentes, con una inversión total de unos 1,14 mil millones de dólares, son de gran importancia para conectar Dong Nai con Ciudad Ho Chi Minh, dos localidades vecinas con las economías más desarrolladas del sur del país.

Además, se encuentran tres proyectos de vivienda social: uno con aproximadamente 1.800 apartamentos que abarcan más de 2 hectáreas en la comuna de Phuoc An, otro con casi 1.500 apartamentos que abarcan más de 3 hectáreas en la comuna de Phuoc An, y un proyecto combinado de apartamentos sociales y comerciales en la zona residencial de Long Hung, barrio de Long Hung, con una escala de aproximadamente 3.000 unidades.

Al concluir la reunión, Ho Van Ha, vicepresidente del Comité Popular de Dong Nai, destacó que el inicio de estos proyectos representa un importante acontecimiento político para la provincia. Demuestran el firme compromiso de todo el sistema político con el desarrollo de una red de infraestructura integral y moderna, la mejora de la conectividad interregional y la atención de las necesidades de bienestar social./.