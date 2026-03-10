Provincia de Dong Nai garantiza condiciones laborales para facilitar el derecho al voto de trabajadores

Dong Nai, Vietnam (VNA) – El presidente del Comité Popular de la provincia survietnamita de Dong Nai emitió una directriz que insta a las empresas y organizaciones socioeconómicas a organizar turnos de trabajo razonables el día de los comicios para garantizar que todos los trabajadores puedan participar plenamente en las elecciones de diputados a la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional y de los Consejos Populares para el período 2026-2031.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnham, Tran Thanh Man, revisa los preperativos para las elecciones lejislativas en Dong Nai. (Foto: VNA)

A través del Documento Oficial N° 3319/UBND-KGVX, el gobierno provincial enfatiza la necesidad de asegurar los derechos y deberes cívicos de los votantes, especialmente de los obreros que laboran en parques industriales y empresas privadas. La normativa prohíbe programar horas extras o turnos adicionales que coincidan con el horario de votación, excepto en casos especiales que deberán garantizar el derecho al sufragio de los empleados.

Las empresas también deberán coordinar campañas internas de divulgación sobre la importancia de las elecciones, informar oportunamente sobre los lugares y horarios de votación, y cumplir con el pago de salarios y demás derechos laborales durante el tiempo que los trabajadores destinen a ejercer su voto.

La Junta Administradora de Parques Industriales y Zonas Económicas de Dong Nai tiene la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones y coordinar con las autoridades comunales la revisión y actualización de los listados de votantes, especialmente de aquellos trabajadores en condición de residencia temporal.

Por su parte, los Comités Populares comunales deberán colaborar con las empresas locales para elaborar y publicar las listas electorales conforme a la ley, facilitar la verificación de información de residencia, y acordar conjuntamente los planes para la jornada electoral, garantizando condiciones seguras y ordenadas. Asimismo, deberán monitorear posibles violaciones al derecho al voto e informar a las autoridades competentes para su pronta resolución.

La provincia de Dong Nai alberga actualmente unos 700 mil trabajadores en empresas y parques industriales, de los cuales el 42% son migrantes laborales. La población total de la provincia asciende a casi 4,5 millones de habitantes, incluyendo más de 421 mil personas pertenecientes a minorías étnicas (9,4%) y alrededor de 2,5 millones de personas con afiliación religiosa, entre ellas aproximadamente 1,4 millones de católicos.

La provincia cuenta con seis circunscripciones para las elecciones parlamentarias, 28 para la elección de diputados al Consejo Popular provincial y 651 para los Consejos Populares comunales. Tras la tercera ronda de consultas, Dong Nai ha definido 30 candidatos a la Asamblea Nacional, 142 al Consejo Popular provincial y 3.724 a los consejos comunales, todos ellos debidamente calificados para participar en los comicios del próximo 15 de marzo./.