Provincia de Bac Ninh consolida su posición como polo de inversión extranjera en Vietnam

La provincia vietnamita de Bac Ninh continúa afianzándose como uno de los principales destinos de inversión extranjera directa (IED) del país, al situarse en 2025 en el segundo lugar a nivel nacional, solo por detrás de Ciudad Ho Chi Minh.

Planta de producción de Crystal Martin Vietnam Co., Ltd., Bac Ninh. Foto: Dong Thuy – VNA

De acuerdo con el vicepresidente del Comité Popular provincial, Ngo Tan Phuong, en 2026 Bac Ninh intensificará la captación de inversiones, impulsará el desarrollo empresarial y fortalecerá los distintos sectores económicos.

La localidad se ha propuesto alcanzar un Producto Interno Bruto Regional (PIBR) cercano a los 599 billones de dongs (22,8 mil millones de USD), con una inversión total ejecutada superior a los 224 billones de dongs, equivalente al 37,5% del PIBR. En particular, el objetivo de atracción de IED para 2026 se sitúa en 5,5 mil millones de dólares, vinculados a la transferencia de tecnología avanzada, el fortalecimiento de las empresas nacionales y el aumento de la ocupación de los parques industriales.

Paralelamente, Bac Ninh continuará simplificando los trámites administrativos y acelerando la transformación digital, con el fin de consolidar un entorno de inversión seguro, transparente y competitivo.

Estas medidas buscan atraer inversores estratégicos, proyectos de gran envergadura, de alta tecnología y emprendimientos innovadores acordes con la planificación y las prioridades de desarrollo de la provincia.

Asimismo, las autoridades provinciales pondrán especial énfasis en garantizar condiciones equitativas para que las empresas privadas accedan a capital, suelo y políticas preferenciales, reconociendo al sector privado como un motor clave de la industrialización, la modernización y la innovación.

En el período 2026–2030, Bac Ninh aspira a movilizar alrededor de 1,6 millones de billones de dongs (unos 61 mil millones de USD) en inversión total para el desarrollo socioeconómico.

Al mismo tiempo, la provincia revisará y perfeccionará su marco normativo y de políticas públicas para eliminar cuellos de botella, especialmente en materia de reforma administrativa, desarrollo de infraestructuras, liberación de terrenos y mejora de los recursos humanos.

En este contexto, Bac Ninh continuará mejorando de forma sostenida el clima de negocios y mantendrá su posición entre las provincias líderes del Índice de Competitividad Provincial (PCI), aplicando de manera coherente la política de “acompañamiento a las empresas”.

En 2025, la provincia renovó y elevó la calidad de sus actividades de promoción de inversiones, posicionándose como una de las localidades pioneras en el desarrollo de la industria de semiconductores.

Asimismo, aplicó por primera vez el mecanismo de “canal verde”, que permitió reducir hasta en un 60% los plazos de tramitación para proyectos clave. Ese año, Bac Ninh atrajo cerca de 20 mil millones de USD en inversión total, de los cuales la IED alcanzó los 5,73 mil millones de USD. Además, se crearon 7.686 nuevas empresas, elevando el número total acumulado en la provincia a casi 50.000.

Hasta la fecha, Bac Ninh cuenta con más de 3.400 proyectos de inversión nacional y cerca de 3.400 proyectos de IED en operación, con la participación de 42 países y territorios. Estas inversiones se concentran principalmente en sectores como la producción de componentes electrónicos, la confección, la logística y el sector inmobiliario./.