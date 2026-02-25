Provincia de Bac Ninh acogerá festival patrimonial con diversas actividades culturales

Festival de Yen Tu. Foto: VNA

El Festival “Regreso a la Región del Patrimonio – 2026” se celebrará desde finales de marzo hasta comienzos de abril, con una amplia agenda de actividades culturales y turísticas destinadas a promocionar la tierra, la gente y los valores patrimoniales distintivos de la provincia vietnamita de Bac Ninh ante visitantes nacionales e internacionales.



La información se dio a conocer en una reunión celebrada el 24 de febrero, presidida por el vicepresidente permanente del Comité Popular provincial, Mai Son.



Uno de los momentos centrales será la ceremonia de recepción del certificado de la UNESCO que reconoce la pintura popular de Dong Ho como Patrimonio Cultural Inmaterial en Necesidad de Salvaguardia Urgente, junto con el anuncio del complejo Yen Tu – Vinh Nghiem – Con Son, Kiep Bac como Patrimonio Cultural Mundial. La inauguración del festival está prevista para las 8:00 horas del 28 de marzo en la Plaza 3 de Febrero.



El evento tiene como objetivo rendir homenaje a los valores culturales reconocidos internacionalmente, sensibilizar a la población sobre la preservación del patrimonio y convertir los activos culturales en recursos para el turismo y el desarrollo socioeconómico local.



Entre los puntos destacados figuran espectáculos de patrimonios culturales inmateriales reconocidos por la UNESCO, interpretados por compañías artísticas de todo el país, así como una exposición que mostrará la diversidad del patrimonio inmaterial de distintas regiones.



Del 26 al 30 de marzo, el Centro de Conservación de la Pintura Popular de Dong Ho, en el distrito de Thuan Thanh, acogerá una exposición de pintura popular vietnamita que presentará los principales géneros tradicionales y recreará el mercado tradicional de Dong Ho.



Otras actividades incluyen un concurso de canto popular “Quan ho”, exposiciones temáticas sobre patrimonio mundial y culturas étnicas, y programas experienciales bajo el lema “Viaje primaveral en la tierra del canto Quan ho”.



Los visitantes también podrán disfrutar de calles peatonales con música y gastronomía, teatro de marionetas acuáticas, juegos populares, exhibiciones de productos regionales, ferias comerciales y turísticas, y recorridos temáticos para explorar la región patrimonial.



Asimismo, se organizarán actividades deportivas como competiciones tradicionales de lucha, campeonatos de lucha y una carrera olímpica.



Se espera que el festival atraiga a un gran número de visitantes y contribuya a consolidar a Bac Ninh como un destino destacado de turismo cultural en el norte de Vietnam./.