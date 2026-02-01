Provincia de An Giang digitaliza archivos de la Cultura Oc Eo para atraer visitantes

An Giang, Vietnam (VNA)- La provincia survietnamita de An Giang intensifica la transformación digital en los ámbitos de la cultura y los museos, mediante la implementación de múltiples soluciones para la digitalización integral de la Casa de Exposición de la Cultura Oc Eo y de los principales sitios patrimoniales del Sitio Arqueológico Oc Eo – Ba The, con el fin de mejorar el acceso del público y de los turistas.

Desde 2016 hasta la fecha, la Casa de Exposición de la Cultura Oc Eo ha sido el lugar de conservación y exhibición de miles de valiosos objetos de la Cultura Oc Eo (siglos I–VII), entre ellos cuatro tesoros nacionales. Se trata de una cultura material representativa del reino antiguo de Phu Nam, uno de los primeros Estados del Sudeste Asiático, que ejerció una amplia influencia regional desde los primeros siglos de la era cristiana y posee un valor histórico y arqueológico de especial relevancia.

Según Pham Van Tung, subjefe del Departamento de Operaciones y Museos de la Junta Administrativa de Monumentos Culturales Oc Eo de la provincia de An Giang, el Sitio Arqueológico Oc Eo – Ba The se ubica en la comuna de Oc Eo y cuenta con una superficie total de conservación planificada de unas 433 hectáreas. Los vestigios y reliquias conservados constituyen pruebas fehacientes de la existencia de una poderosa dinastía antigua en el Sudeste Asiático entre los siglos I y VII.

En la actualidad, la Casa de Exposición de la Cultura Oc Eo exhibe más de 3.350 piezas originales. La mayoría de los objetos ha sido digitalizada e integrada con códigos QR, lo que permite a los visitantes acceder fácilmente a imágenes, información y explicaciones detalladas sobre el valor histórico, cultural y religioso de cada pieza. Esta digitalización no solo mejora la experiencia de visita, sino que también facilita las labores de consulta e investigación.

De acuerdo con Trang My Linh, guía de la Casa de Exposición de la Cultura Oc Eo, los visitantes pueden utilizar teléfonos inteligentes para escanear los códigos QR y, combinados con tecnologías 3D y VR 360, realizar recorridos virtuales y profundizar en el conocimiento de las piezas. Actualmente, los contenidos explicativos se ofrecen en varios idiomas, como vietnamita, inglés, japonés y coreano, con el objetivo de atender a un público diverso, tanto nacional como internacional.

Con tecnología de código QR y narración 3D, VR 360 (recorridos de realidad virtual), los visitantes pueden experimentar y explorar por sí mismos en la Casa de Exposición de la Cultura Oc Eo. (Fuente: VNA)

Ichira Shimoda, visitante procedente de Japón, compartió que quedó muy satisfecho con su visita a la Casa de Exposición de la Cultura Oc Eo durante su viaje a An Giang, destacando los antiguos valores históricos de esta cultura, así como la presentación viva y singular de las piezas. Consideró que, gracias a los servicios digitales, muchos turistas japoneses y de otros países se sentirán atraídos por este destino.

Por su parte, Nguyen Xuan Bang, subdirector de la Junta de Gestión de Monumentos Culturales Oc Eo de An Giang, señaló que, en el camino hacia la candidatura del Conjunto Arqueológico Oc Eo – Ba The como patrimonio mundial, la entidad está acelerando la implementación de un plan de transformación digital integral de la Casa de Exposición y de los principales sitios del conjunto durante 2026, con el objetivo de atraer a más visitantes./.