Provincia china de Henan interesada en abrir una oficina de promoción comercial de Vietnam

Hanoi (VNA) - La viceministra de Industria y Comercio de Vietnam, Phan Thi Thang, se reunió con Zhang Min, vicegobernadora de la provincia china de Henan, quien se encuentra de visita en la nación indochina, para discutir cómo fortalecer los lazos económicos y comerciales bilaterales.



La viceministra de Industria y Comercio de Vietnam, Phan Thi Thang, se reúne con Zhang Min, vicegobernadora de la provincia china de Henan (Fuente: VNA)



Destacó el sólido crecimiento de las relaciones entre ambos países, recordando que China ha sido el principal socio comercial de Vietnam durante más de 20 años, con un intercambio comercial que superó los 200 mil millones de dólares en 2024. Actualmente, Vietnam es el cuarto socio comercial de China a nivel mundial y su principal socio dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



La viceministra propuso varias iniciativas para profundizar la cooperación, como la firma de un memorando de entendimiento sobre comercio e inversión entre su Ministerio y Henan, el impulso al intercambio de información y la atracción de inversiones de Henan en sectores como la electrónica, los vehículos eléctricos y el comercio electrónico.



También invitó a las empresas de Henan a participar en la Exposición Internacional de Abastecimiento de Vietnam, que se celebrará en Ciudad Ho Chi Minh en septiembre, y solicitó una mayor colaboración en logística ferroviaria, cadenas de frío y procesamiento agroacuático para atender la creciente demanda de China.



Por su parte, la vicegobernadora Zhang Min mostró su satisfacción con las propuestas y compartió los avances socioeconómicos de Henan, así como los resultados de su cooperación con Vietnam.



Además, sugirió establecer una oficina de promoción comercial de Vietnam en Henan y ampliar la colaboración en logística, producción de vehículos eléctricos, comercio electrónico, así como en intercambios culturales y turísticos.



Zhang Min también invitó al Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam a participar en la Feria Internacional de Inversión y Comercio de Henan, que se celebrará a finales de septiembre.



Ambas partes acordaron implementar medidas prácticas para facilitar las actividades empresariales y fortalecer la cooperación económica y comercial, con el objetivo de impulsar aún más los vínculos entre Vietnam y China./.