Provincia centrovietnamita de Thanh Hoa completa la actualización digital de su flota pesquera

Inspecciones y controles de buques pesqueros en el puerto pesquero de Lach Hoi, distrito de Sam Son, provincia de Thanh Hoa. Foto ilustrativa: Hoa Mai - VNA

La provincia centrovietnamita de Thanh Hoa ha actualizado el 100% de los barcos pesqueros registrados en la base de datos nacional de pesca (Vnfishbase) y unificado los datos con la plataforma VNeID.

En los primeros siete meses de 2026, la tasa de barcos pesqueros que perdieron la conexión con el sistema de monitoreo de buques (VMS) durante sus actividades en el mar disminuyó un 96% en comparación con el mismo período de 2025. Sin embargo, la provincia aún cuenta con 36 barcos con pérdida de conexión VMS que están siendo verificados y gestionados.

Según el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente provincial, la localidad ha aplicado de manera integral diversas medidas para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), centrándose en la gestión de los barcos pesqueros, el control mediante dispositivos de monitoreo de viaje y la divulgación de las normas para que los pescadores cumplan las regulaciones durante sus actividades en el mar.

Desde principios de 2026, las autoridades locales han verificado y gestionado 71 de los 107 barcos que perdieron la conexión VMS. De ellos, 16 barcos fueron sancionados por perder la conexión durante más de seis horas, con multas por un total de 577,5 millones de VND (22 mil dólares); 55 barcos fueron verificados, registrados en actas de trabajo y cerrados sus expedientes sin sanción; mientras que los 36 restantes continúan en proceso de investigación y tratamiento.

Thanh Hoa también ha implementado políticas de apoyo a los pescadores para superar riesgos causados por desastres naturales, modernizar o sustituir equipos VMS, cambiar de actividad económica y desmantelar barcos pesqueros que ya no tienen demanda de explotación. Hasta la fecha, 20 barcos se han registrado para su desmantelamiento, con un presupuesto de apoyo previsto de 3,8 mil millones de VND (146 mil dólares).

Además de la gestión de la flota pesquera, la provincia impulsa la modernización del sector y el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Europea (CE) mediante la mejora de las infraestructuras portuarias pesqueras, la digitalización de la gestión de embarcaciones y el fortalecimiento de la trazabilidad de los productos pesqueros.

Para prepararse para la próxima inspección de la CE, el Comité Popular provincial emitió la Decisión 1709/QD-UBND sobre el proceso de gestión de barcos pesqueros que no cumplen las condiciones para operar, creando una base para impedir que embarcaciones sin documentos y permisos adecuados salgan a faenar.

En relación con los 36 barcos con pérdida de conexión VMS, el vicepresidente del Comité Popular provincial, Cao Van Cuong, solicitó a las localidades coordinarse con las fuerzas de Policía y Guardia Fronteriza para investigar, verificar y resolver definitivamente estos casos, así como sancionar estrictamente a siete barcos que traspasaron los límites marítimos permitidos.

La provincia exige a los organismos competentes continuar supervisando el sistema VMS, detectar y gestionar oportunamente los casos anómalos, orientar a los propietarios de barcos para completar los procedimientos de registro, inspección técnica y licencias de explotación antes del 31 de julio de 2026.

Por otro lado, Thanh Hoa prepara los documentos y condiciones necesarios para la inspección del Gobierno central y la misión de evaluación de la CE prevista para septiembre de 2026, contribuyendo junto con todo el país a la retirada de la “tarjeta amarilla” de advertencia impuesta en 2017./.