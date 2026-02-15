Proveedor de internet satelital Starlink obtiene licencia oficial para operar en Vietnam

Foto de la ilustración. (Fuente: mst.gov.vn)

Vietnam ha autorizado al proveedor de internet satelital Starlink a operar en el país, después de que los reguladores concedieran las licencias para servicios de telecomunicaciones satelitales en órbita terrestre baja (LEO), lo que le permite iniciar su despliegue comercial.



La Autoridad de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología emitió una licencia que autoriza a Starlink Services Vietnam Co., Ltd. a prestar servicios de telecomunicaciones satelitales con infraestructura de red.



Por su parte, el Departamento de Radiofrecuencia aprobó por separado el uso del espectro radioeléctrico y de los equipos de transmisión.



Según el plan de despliegue inicial, la empresa podría instalar cuatro estaciones de acceso y hasta 600.000 terminales de usuario en todo el país.



Las autoridades señalaron que el marco de licencias busca proteger los recursos nacionales del espectro, al tiempo que permite realizar pruebas controladas de nuevas tecnologías, estableciendo así una base legal para ampliar la cobertura del internet satelital.



Esta medida se produce tras la Decisión del Primer Ministro n.º 659/QD-TTg, de 26 de marzo de 2025, que autoriza un programa piloto de cinco años para servicios de telecomunicaciones satelitales LEO sin límites de propiedad extranjera, sujeto a los requisitos de defensa y seguridad nacionales, cuya finalización está prevista para el 1 de enero de 2031.



Se espera que servicios de internet satelital como Starlink complementen las redes fijas y móviles existentes, especialmente en zonas remotas, fronterizas e insulares, así como en situaciones de desastres naturales, cuando la infraestructura terrestre pueda verse afectada.



Starlink, desarrollado por SpaceX, opera alrededor de 6.750 satélites en todo el mundo y presta servicio a aproximadamente cinco millones de usuarios en más de 125 países y territorios.



Una vez que se implemente comercialmente, Vietnam se convertirá en el quinto mercado del sudeste asiático en ofrecer el servicio, después de Filipinas, Malasia, Indonesia y Timor Leste./.