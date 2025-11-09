Proponen promover identidad cultural vinculada a formación de recursos humanos en zonas montañosas

Tuyen Quang (VNA) - Al opinar sobre el borrador de los documentos del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, los pobladores de la provincia norteña montañosa de Tuyen Quang presentaron propuestas para aprovechar el potencial de la región más septentrional del país.

En la comuna de Lung Cu, la rectora de la Escuela Primaria Lung Cu, Duong Thi Thanh, señaló que el borrador enfatiza que el ser humano es el centro del desarrollo, con una educación integral y el fortalecimiento de la calidad del capital humano.

Desde la experiencia educativa en zonas altas, propuso reforzar la formación y el uso de docentes de minorías étnicas, priorizar el personal local y mejorar la capacidad de transformación digital en las escuelas rurales.

“Los docentes en las zonas altas no solo enseñan, sino que también son un puente para llevar las políticas del Partido al pueblo”, subrayó Duong Thi Thanh.

El jefe de la aldea Lo Lo Chai, Sinh Di Gai, indicó que para difundir la identidad cultural, es necesario un mecanismo que apoye a los artesanos y transmisores de artes y tradiciones populares locales.

Por otro lado, el desarrollo del turismo debe preservarla música, los trajes y las costumbres ancestrales, vinculándolos a medios de vida sostenibles, puntualizó.

Los jóvenes de las zonas montañosas también aportaron ideas innovadoras. Lo Minh Thang, secretario del comité juvenil de la comuna Meo Vac, solicitó que el documento oriente la formación profesional práctica, el emprendimiento y la digitalización rural, para que los jóvenes puedan desarrollarse en su propia tierra natal.

Tran Van Chung, presidente del Comité Popular de Lung Cu, evaluó que el borrador establece claramente la orientación de desarrollo de las zonas montañosas del Norte, aprovechando la cultura, el turismo y la economía de las zonas fronterizas, vinculadas a la defensa y seguridad.

Destacó la necesidad de construir centros turísticos comunitarios distintivos, capacitar a los jóvenes de minorías étnicas y priorizar la infraestructura vial para crear una red turística sostenible.

Los aportes reflejan un análisis profundo centrado en tres pilares: Educación – Cultura – Medios de vida, con la población como núcleo. La población de esa tierra del extremo norte del país confía en que las decisiones adoptadas en el XIV Congreso abrirán una nueva etapa de desarrollo, explotando eficazmente el potencial de las zonas montañosas fronterizas y fortaleciendo el papel de Tuyen Quang como “baluarte de la nación”, rico en identidad y con aspiraciones de progreso./.