Proponen invertir 5,5 mil millones de dólares en construcción del puerto Can Gio

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El Departamento de Transporte de Ciudad Ho Chi Minh propuso al Comité Popular municipal que estudie la construcción del puerto de transbordo internacional Can Gio, con un capital de 5,5 mil millones de dólares.



Se espera que este proyecto contribuya a crear avances para el desarrollo de la economía marina no solo de Ciudad Ho Chi Minh y la región del sureste, sino también de todo el país.



Según la propuesta, el puerto de transbordo internacional Can Gio estará situado al comienzo del canal de navegación Cai Mep-Thi Vai con gran calado, y próximo a la ruta marítima internacional que atraviesa el Mar del Este.



Además, estará ubicado junto a la ruta de navegación Vung Tau – Thi Vai, que tiene una profundidad de 14 metros y es capaz de recibir barcos de hasta 232 mil 494 toneladas, con capacidad de carga de 24 mil TEU.

Su ubicación brindará una ventaja competitiva y atraerá mercancías internacionales de los países regionales, como Camboya, Tailandia, Brunei, China y Filipinas, que ahora se trasbordan principalmente en Singapur o Malasia. Mientras, el trasbordo en Can Tho ayudará a reducir la distancia de transporte en 30-70 por ciento en comparación con Singapur.



Se pronostica que el transbordo de contenedores por Can Gio alcanzará 28-30 por ciento de la totalidad de transporte global, equivalente a 274-293 millones de TEU en 2025.



La cantidad de mercancías transportadas por el puerto vietnamita será de 4,8 millones de TEU en 2030 y 16,9 millones de TEU para 2047.



El proyecto de construcción del puerto de transbordo internacional Can Gio será completado e informado al Ministerio de Transporte para luego presentar al Primer Ministro en mayo de 2024./.