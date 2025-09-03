Promueven Vietnam y Cuba cooperación en defensa

Hanoi (VNA) El general Phan Van Giang, ministro de Defensa de Vietnam, sostuvo hoy en Hanoi conversiones con el general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, de visita oficial en el país indochino del 31 de agosto a 6 del presente mes.

El general Phan Van Giang, ministro de Defensa de Vietnam, recibe al general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. (Fuente: VNA)

Van Giang destacó que la visita oficial a Vietnam de López Miera tiene un significado especial, porque se lleva a cabo en el Año de la Amistad Vietnam-Cuba y en ocasión de que ambas naciones celebran el 65 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas (2 de diciembre de 1960), y contribuirá al fortalecimiento de los nexos bilaterales, en general, y los lazos entre las dos carteras, en particular.



Reafirmando la "pureza, lealtad y firmeza" de los vínculos entre Vietnam y Cuba, el funcionario reiteró que en los últimos 65 años, la relación bilateral se ha convertido en un símbolo ejemplar de la solidaridad internacional.



Aunque están a medio mundo de distancia, los dos pueblos siempre están uno al lado del otro y se apoyan mutuamente en todo momento, resaltó.



Teniendo en cuenta que Cuba enfrenta hoy dificultades sin precedentes, Vietnam comparte profundamente y está dispuesto a acompañar, apoyar y cooperar con la isla caribeña dentro de su capacidad, puntualizó. Significó que la cooperación en defensa siempre ha sido uno de los pilares importantes, contribuyendo a promover la colaboración Vietnam-Cuba en otros campos, compartió.