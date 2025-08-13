Promueven sustento sostenible para mujeres y comunidades étnicas en provincia vietnamita de Dak Lak

Dak Lak, Vietnam (VNA) - La organización CARE Internacional en Vietnam, junto con el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) y las autoridades locales de la comuna Ea Drong y el barrio Cu Bao, en la provincia de Dak Lak, celebraron la clausura del proyecto “Vuon Minh (Prospera) - Desarrollo Sostenible de los Medios de Vida”.

El proyecto ha apoyado directamente a 5.260 agricultores para mejorar sus ingresos. (Foto: VNA)

Este proyecto se implementó desde diciembre de 2022 en lo que anteriormente era el pueblo de Buon Ho, ahora transformado en la comuna Ea Drong y el barrio Cu Bao, con el objetivo de mejorar los medios de vida de la población local.

Durante tres años, se llevaron a cabo 54 talleres de capacitación en áreas como ganadería, avicultura, procesamiento de café y producción artesanal, beneficiando a cinco mil 260 agricultores, de los cuales el 60% eran mujeres de etnias minoritarias.

El proyecto también apoyó a los participantes en la ampliación de sus actividades productivas, mejorando sus instalaciones y conectando sus productos con el mercado. Se establecieron 21 modelos piloto de ganadería (cabras y cerdos), cultivo de café y técnicas agrícolas avanzadas, lo que permitió a los agricultores optimizar su producción.

En cuanto a las finanzas inclusivas, se crearon 31 grupos de ahorro y apoyo financiero, con 366 miembros, quienes movilizaron más de 1,4 mil millones de dong vietnamitas (más de 53 mil dólares) para financiar la producción, el comercio y necesidades básicas.

Además, se apoyó a los grupos de producción tradicional en su acceso a los mercados, mediante actividades de diálogo, asesoramiento técnico y la creación de redes con socios comerciales.

Bach Thanh Tuan, director del CDC, destacó que el objetivo del proyecto fue conectar a los agricultores con recursos productivos, información sobre los mercados y los apoyos necesarios para mejorar sus condiciones de vida.

Según Thanh Tuan, los resultados obtenidos demuestran que, cuando las comunidades, especialmente las mujeres, reciben los conocimientos y herramientas adecuados, pueden generar cambios positivos y sostenibles.

Por su parte, Vuong Thai Nga, representante de CARE en Vietnam, subrayó que el proyecto no solo ha mejorado la capacidad productiva y de gestión financiera de los agricultores, sino también ha fortalecido el liderazgo y la toma de decisiones de las mujeres en el ámbito económico.

Los resultados alcanzados hasta ahora siguen promoviendo el desarrollo económico sostenible de las mujeres y las comunidades étnicas en Dak Lak./.