Promueven sustento sostenible para mujeres y comunidades étnicas en provincia vietnamita de Dak Lak
Dak Lak, Vietnam (VNA) - La organización CARE Internacional en Vietnam, junto con el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) y las autoridades locales de la comuna Ea Drong y el barrio Cu Bao, en la provincia de Dak Lak, celebraron la clausura del proyecto “Vuon Minh (Prospera) - Desarrollo Sostenible de los Medios de Vida”.
Este proyecto se implementó desde diciembre de 2022 en lo que anteriormente era el pueblo de Buon Ho, ahora transformado en la comuna Ea Drong y el barrio Cu Bao, con el objetivo de mejorar los medios de vida de la población local.
Durante tres años, se llevaron a cabo 54 talleres de capacitación en áreas como ganadería, avicultura, procesamiento de café y producción artesanal, beneficiando a cinco mil 260 agricultores, de los cuales el 60% eran mujeres de etnias minoritarias.
El proyecto también apoyó a los participantes en la ampliación de sus actividades productivas, mejorando sus instalaciones y conectando sus productos con el mercado. Se establecieron 21 modelos piloto de ganadería (cabras y cerdos), cultivo de café y técnicas agrícolas avanzadas, lo que permitió a los agricultores optimizar su producción.
En cuanto a las finanzas inclusivas, se crearon 31 grupos de ahorro y apoyo financiero, con 366 miembros, quienes movilizaron más de 1,4 mil millones de dong vietnamitas (más de 53 mil dólares) para financiar la producción, el comercio y necesidades básicas.
Además, se apoyó a los grupos de producción tradicional en su acceso a los mercados, mediante actividades de diálogo, asesoramiento técnico y la creación de redes con socios comerciales.
Bach Thanh Tuan, director del CDC, destacó que el objetivo del proyecto fue conectar a los agricultores con recursos productivos, información sobre los mercados y los apoyos necesarios para mejorar sus condiciones de vida.
Según Thanh Tuan, los resultados obtenidos demuestran que, cuando las comunidades, especialmente las mujeres, reciben los conocimientos y herramientas adecuados, pueden generar cambios positivos y sostenibles.
Por su parte, Vuong Thai Nga, representante de CARE en Vietnam, subrayó que el proyecto no solo ha mejorado la capacidad productiva y de gestión financiera de los agricultores, sino también ha fortalecido el liderazgo y la toma de decisiones de las mujeres en el ámbito económico.
Los resultados alcanzados hasta ahora siguen promoviendo el desarrollo económico sostenible de las mujeres y las comunidades étnicas en Dak Lak./.