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Promueven el aprendizaje del idioma vietnamita en Laos

La Embajada de Vietnam en Laos organizó el concurso “Embajadores del futuro del idioma vietnamita”, promoviendo la cooperación educativa, cultural y lingüística entre ambos países.

Vientiane (VNA) - La Embajada de Vietnam en Laos organizó recientemente el concurso “Embajadores del futuro del idioma vietnamita”, dirigido a estudiantes de vietnamita que son funcionarios de ministerios y sectores del país anfitrión, así como a miembros de la comunidad vietnamita en Vientiane.

El certamen realizado la víspera contó con la participación de nueve equipos procedentes de la Academia Nacional de Política y Administración Pública de Laos; la Escuela de Administración y Política de Vientiane; el Colegio Técnico Vocacional Vientiane - Hanoi; el Centro de Lengua Vietnamita del Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación del Ministerio de Educación y Deportes; el Centro de Lengua Vietnamita del Instituto de Desarrollo Sindical; clases de vietnamita de los ministerios de Seguridad Pública y de Defensa, así como del Templo Phat Tich de la Asociación de Vietnamitas en Vientiane.

Según los organizadores, el concurso registró un avance notable en escala, diversidad de participantes y calidad profesional, con la presencia de numerosos funcionarios, docentes, oficiales y estudiantes de distintas instituciones laosianas. Ello refleja la creciente difusión del aprendizaje del vietnamita entre los cuadros administrativos, contribuyendo a la cooperación bilateral.

En la inauguración, el embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, expresó su satisfacción por el interés de las instituciones laosianas en el idioma vietnamita y destacó el espíritu de estudio de los participantes. Subrayó que el aprendizaje del vietnamita no solo responde a necesidades profesionales, sino también al afecto entre los pueblos de ambos países.

El diplomático afirmó que el idioma es un puente duradero entre las naciones y que, en las relaciones Vietnam-Laos, el vietnamita constituye un vínculo cultural, humano y de conocimiento. Cada funcionario laosiano que aprende vietnamita es considerado un “embajador” que contribuye a fortalecer la confianza mutua.

La Embajada de Vietnam en Laos reiteró que el apoyo a la enseñanza del vietnamita es una prioridad en la diplomacia cultural, comunitaria y educativa, y ha impulsado diversas actividades de cooperación con instituciones laosianas, incluyendo materiales didácticos, clases y concursos.

     Representantes de la Embajada de Vietnam en Laos y del Ministerio de Defensa de Laos entregan el premio del tercer lugar al equipo ganador de la competencia. Foto: VNA

Durante el certamen, los equipos demostraron habilidades lingüísticas y conocimientos sobre cultura, historia y las relaciones Vietnam–Laos. Los participantes expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido y su compromiso de seguir perfeccionando el uso del vietnamita.

La segunda edición del concurso “Embajadores del futuro del idioma vietnamita” constituye una actividad significativa que contribuye a la difusión del idioma en Laos, al fortalecimiento del intercambio entre pueblos y a la cooperación educativa y cultural, reforzando así la relación especial entre los dos pueblos./.

VNA/VNP

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