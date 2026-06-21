Promueven cultura vietnamita en noroeste de Francia

París (VNA) - La ciudad portuaria de Lorient, en la región de Bretaña (noroeste de Francia), acogió la cuarta edición del Festival Vietnam, organizado por las autoridades locales en coordinación con las asociaciones ART SPACE, Vietnam Bretagne Sud y Appel Lorient.

El evento, efectuado del 16 al 19 de junio, reunió a más de 50 jóvenes, estudiantes y artistas vietnamitas procedentes de diversos países.

El festival forma parte de las actividades conmemorativas por el 360º aniversario de la fundación de Lorient y se enmarca en los esfuerzos por reforzar el intercambio cultural y la amistad entre Vietnam y Francia a través del arte, el cine, la educación y diversas iniciativas comunitarias.

El alcalde de Lorient, Fabrice Loher, subrayó que el festival no solo permite al público descubrir la riqueza de la cultura vietnamita, sino que también fomenta el diálogo, la comprensión mutua y la cohesión entre comunidades. Destacó además el papel del arte y el cine en el enriquecimiento de la vida cultural de la ciudad y en la consolidación de los lazos de amistad franco-vietnamitas.

Durante los cuatro días del evento, se desarrollaron numerosas actividades de intercambio cultural en escuelas, hospitales, residencias de ancianos y centros para personas con discapacidad. Las propuestas incluyeron desde danza del león y juegos tradicionales hasta representaciones de teatro de marionetas de papel basadas en cuentos populares vietnamitas, con una gran acogida por parte de públicos de todas las edades.

Asimismo, talleres de cultura tradicional como la elaboración de abanicos de papel, la decoración de bandejas de bambú y la introducción a la música vietnamita despertaron un notable interés entre los participantes. En este contexto, Sophie Lespex, especialista en educación del centro de discapacidad L’IME (Lanester), destacó la gran ilusión de los niños y el impacto duradero de la experiencia.

Uno de los momentos más destacados fue el desfile de trajes tradicionales vietnamitas, celebrado el 19 de junio en la plaza frente al Gran Teatro de Lorient, con la participación de más de 50 jóvenes vietnamitas y de origen vietnamita residentes en distintos países, que mostraron la evolución del vestuario tradicional a lo largo de la historia.

De forma paralela, el festival internacional de cortometrajes documentales “Viet Culture in Motion” se desarrolló del 16 al 18 de junio en el cine Cinéville Lorient. La muestra reunió obras de jóvenes cineastas de Vietnam y de la diáspora que abordan diversos aspectos de la cultura vietnamita, desde oficios tradicionales y memorias familiares hasta la vida cotidiana de comunidades étnicas.

El ciclo forma parte de una gira de 14 proyecciones en ciudades como París, Lorient, Praga y Bruselas, entre el 11 de junio y el 5 de julio, con el objetivo de acercar las historias culturales vietnamitas al público internacional.

La presidenta de la asociación Vietnam Bretagne Sud, Thuy Kernen, afirmó que llevar la cultura vietnamita a espacios como escuelas, hospitales y centros sociales permite convertirla en un verdadero puente de conexión entre comunidades, y refleja la positiva acogida del público francés hacia una imagen de Vietnam dinámica, diversa y con gran vitalidad cultural./.