Promueven cooperación entre localidades vietnamitas y venezolanas

Caracas (VNA) Como parte de las actividades para promover la diplomacia económica y fortalecer la cooperación entre localidades de Vietnam y Venezuela, el embajador de Hanoi en Caracas, Vu Trung My, al frente de una delegación, realizó una visita de trabajo al Estado de Lara.



El embajador de Vietnam en Venezuela, Vu Trung My (izquierda), y el gobernador de estado Lara, Adolfo Pereira. Fuente: VNA



En los encuentros con las autoridades locales, Vu Trung My presentó en breve la situación de Vietnam, el proceso de desarrollo socioeconómico, la integración internacional, los logros en el periodo de Doi moi (Renovación) y las políticas de atracción de inversiones extranjeras, así como el potencial de cooperación entre los dos países.



También, afirmó que hará todo lo posible para ser como un puente de conexión en aras de profundizar aún más los nexos económicos y comerciales entre ambas naciones y entre localidades vietnamitas y sus similares venezolanas, incluido el Estado de Lara, sobre la base de los potenciales y ventajas de las partes.



En la reunión con el diplomático vietnamita, el gobernador de Lara, Adolfo Pereira, destacó que el viaje de Vu Trung My contribuirá a mejorar la comprensión mutua y promover las relaciones en materias de economía y comercio entre los dos países, en general, y entre su estado y las localidades vietnamitas, en particular.



Además, formuló votos porque la Embajada de Hanoi en Caracas intensifique su papel en el fortalecimiento de la conexión entre Lara y localidades vietnamitas, mejorando así la cooperación económica, comercial y de inversión y el intercambio popular entre los dos países.



Por otro lado, al conversar con Trung My, el alcalde de la ciudad de Barquisimeto, capital del Estado de Lara, dijo que Venezuela y Vietnam son dos países con alto nivel de desarrollo agrícola y tienen numerosos productos que pueden complementarse.

Por lo tanto, necesitan continuar impulsando la colaboración en el campo, especialmente en la ganadería, que es también una de las fortalezas de Lara, apuntó.



Durante su estancia del 14 al 16 del presente mes, la delegación vietnamita participó en la Feria Internacional de Barquisimeto 2023, así como sostuvo coloquios con la Oficina de Comercio de Lara y la Asociación de Empresas Pequeñas y Medianas, entre otros./.