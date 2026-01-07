Programa "Primavera de la Patria 2026" se celebrará el 8 de febrero

Hanoi (VNA)- El programa “Primavera de la Patria 2026” con el tema "La Aspiración de Vietnam: Paz y Prosperidad" se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 en Hanoi, según el Comité Estatal para los Vietnamitas en el Extranjero.



El programa “Primavera de la Patria 2026” con el tema "La Aspiración de Vietnam: Paz y Prosperidad" se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 en Hanoi (Foto: VNA)

El evento tiene como objetivo conectar a la comunidad vietnamita en el extranjero con su patria. La actividad contará con la participación de los líderes del Partido, el Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades relacionadas.



Las principales actividades incluirán el Festival Gastronómico Vietnamita y el Programa Artístico "Primavera de la Patria 2026", que se transmitirá en vivo por los canales televisivos VTV1 y VTV4 la noche del 8 de febrero.



Los vietnamitas en el extranjero pueden registrarse para participar en el programa a través del siguiente enlace: https://forms.gle/NuuFmLUAK77iuxxo9, antes del 11 de enero de 2026.



Tras el registro, los participantes recibirán un correo electrónico de confirmación, y solo después de recibir la confirmación oficial del Comité Organizador, podrán recibir la invitación oficial para asistir.



El programa "Primavera de la Patria” es un evento significativo que refleja la atención del Partido y el Estado hacia los vietnamitas en el extranjero, y contribuye a estrechar las relaciones entre los compatriotas en el exterior y la Patria./.