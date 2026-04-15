Programa juvenil refuerza lazos históricos entre Vietnam y China

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, interviene en la cita. Foto: Thong Nhat - VNA

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y su homólogo de China, Xi Jinping, se reunieron hoy con jóvenes de ambos países en el marco del programa “Viaje rojo de investigación y aprendizaje” en Beijing.



Al intervenir en la cita, To Lam aseveró que cada joven participante en el programa se siente orgulloso y valora profundamente los nexos de "camaradería y hermandad" entre los dos Partidos y pueblos, cultivados con esmero por los Presidentes Ho Chi Minh y Mao Zedong, junto con las generaciones de revolucionarios veteranos.



Según el líder visitante, la juventud de ambos países sigue siendo hoy la fuerza central en la construcción nacional de cada país y, al mismo tiempo, un puente fundamental para fortalecer la amistad y la cooperación entre Vietnam y China.



Expresó su deseo de que la generación joven de ambas naciones construya ideales de vida y un firme temple político; eleve constantemente su conciencia sobre el significado y la altura estratégica de los vínculos bilaterales; e incremente el aprendizaje, la innovación y el dominio de la ciencia y la tecnología, promoviendo el espíritu de vanguardia y voluntariado al servicio del desarrollo de cada país y la amistad Vietnam-China.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, habla en la cita. Foto: Thong Nhat - VNA



Para lograr ese objetivo, To Lam instó a los organismos y organizaciones de ambos países a seguir reforzando la divulgación y educación sobre la amistad tradicional; elevar la calidad de los intercambios juveniles; enriquecer las actividades para adolescentes y ejecutar con eficacia el programa "Viaje rojo de investigación y aprendizaje".



Afirmó que la juventud es la primavera de la sociedad, la vitalidad de la nación, la fuerza de reserva confiable del Partido y los futuros dueños del país, y expresó su confianza en que los jóvenes de ambos países continuarán escribiendo nuevas páginas en la amistad Vietnam-China con su inteligencia, espíritu creativo y aspiración de servicio.

Por su parte, Xi Jinping manifestó su deseo de que los jóvenes de ambos países se apoyen mutuamente, mantengan firme la fe revolucionaria y hagan que la amistad entre las dos naciones sea cada vez más estrecha.



Subrayó que los jóvenes deben aprovechar las oportunidades históricas, potenciar la creatividad propia de su edad y promover la innovación, la apertura y la cooperación.



Delegados jovenistas en el evento. Foto: Thong Nhat - VNA



El anfitrión también expresó su expectativa en una generación de jóvenes con grandes ambiciones que contribuya activamente a las iniciativas de desarrollo, seguridad, civilización y gobernanza global; asimismo, afirmó que el futuro pertenece a la juventud y que los jóvenes de ambos países serán los sucesores de la amistad transmitida de generación en generación entre Vietnam y China.



El programa "Viaje rojo de investigación y aprendizaje" fue lanzado en abril de 2025 en el marco de la visita de Estado a Vietnam de Xi Jinping. Este proyecto es considerado un punto luminoso en las relaciones entre ambos pueblos, contribuyendo a consolidar la base social y elevar la conciencia de las nuevas generaciones sobre los lazos tradicionales entre Vietnam y China.



Tras solo un año de implementación, miles de jóvenes vietnamitas han visitado "sitios históricos rojos" en China para estudiar y conocer la tradición revolucionaria y los vínculos de amistad entre los dos Partidos y países.



El encuentro refleja la especial importancia que otorgan los máximos líderes de ambos Partidos y países a la labor de educación y formación de la generación joven, dando continuidad a la tradición revolucionaria de las generaciones predecesoras./.