Can Tho, Vietnam (VNA) – Una serie de actividades, celebradas con motivo del Chol Chnam Thmay 2026, han contribuido a fortalecer la solidaridad y mejorar las condiciones de vida de la comunidad étnica Khmer en la ciudad vietnamita de Can Tho.

Programa fortalece solidaridad con la comunidad Khmer en ciudad vietnamita (Foto: VNA)

El programa fue evaluado en una ceremonia celebrada el 12 de abril en la pagoda Tum Nup, en la comuna de An Ninh.

En el acto, el vicepresidente del Comité Popular municipal, Nguyen Van Khoi, destacó que la iniciativa refleja el compromiso del sistema político con el bienestar material y espiritual de la población Khmer.

Subrayó que, además de su significado cultural, el programa traduce en acciones concretas las políticas sobre asuntos étnicos y religiosos, contribuyendo a mejorar los medios de vida y a estrechar los lazos entre las fuerzas armadas y la población.

Las autoridades instaron a continuar implementando eficazmente dichas políticas, integrando el programa con el desarrollo rural, la construcción de zonas urbanas civilizadas y los programas nacionales, así como con la preservación y promoción de los valores culturales vinculados al turismo, junto con la formación profesional y la educación para garantizar medios de vida sostenibles.

Según el coronel Nguyen Van Cam, subjefe político del Mando Militar municipal, el programa movilizó más de 680.000 dólares. Entre los proyectos destacados figuran la instalación de 140 farolas solares, la construcción de tres puentes rurales y la mejora de más de 60 kilómetros de carreteras en varias localidades, lo que ha contribuido a mejorar la infraestructura y reforzar la cohesión entre militares y civiles.

El bienestar social fue uno de los ejes principales, con la construcción de 238 viviendas de “gran solidaridad” para familias en situación vulnerable. Asimismo, se entregaron 120 lotes de regalos a pagodas budistas theravada y 950 a familias beneficiarias de políticas sociales, además de ofrecer exámenes médicos y medicamentos gratuitos a 1.200 personas.

El apoyo educativo también ocupó un lugar prioritario, con la entrega de 360 becas y 500 bicicletas a estudiantes de este grupo étnico con buen rendimiento académico pese a las dificultades, contribuyendo a que disfruten de un Año Nuevo tradicional más pleno.

Las actividades festivas, como carreras simbólicas de embarcaciones 'ngo' en tierra, concursos de elaboración de pasteles tradicionales y espectáculos culturales, aportaron un ambiente animado y pusieron en valor la identidad cultural de esta minoría.

En la ocasión, también se entregaron nuevas viviendas, obsequios, televisores para escuelas y otros apoyos educativos, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida y el acceso a la educación.

El programa reafirma la atención de las autoridades y las fuerzas armadas hacia la comunidad Khmer, al tiempo que contribuye a fortalecer la unidad nacional e impulsar el desarrollo socioeconómico en las zonas de minorías étnicas./.