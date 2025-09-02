Programa artístico nacional especial celebra los 80 años de Independencia – Libertad – Felicidad

Hanoi (VNA) – En el Estadio Nacional My Dinh, en Hanoi, se llevó a cabo un solemne programa artístico nacional titulado “80 años de Independencia – Libertad – Felicidad”, con la presencia de numerosos dirigentes del Partido, el Estado, la Asamblea Nacional, el Gobierno y el Frente de la Patria de Vietnam, así como de una multitud de ciudadanos y delegaciones internacionales.



Un gran espectáculo artístico que celebra los 80 años de Independencia, Libertad y Felicidad en Hanoi. (Foto: VNA)

Organizado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, en coordinación con la Ópera y Ballet Nacional de Vietnam, el evento conmemoró ocho décadas de formación y desarrollo de un Vietnam independiente bajo el liderazgo del Partido Comunista.



Durante la ceremonia, el ministro de Cultura, Deportes y Turismo, Nguyen Van Hung, subrayó que el programa constituye “una armonía de fe, aspiración y gratitud hacia las generaciones anteriores, y al mismo tiempo la cristalización de la cultura y el arte nacionales en el camino de desarrollo del país”. Añadió: “La música es el puente que une corazones, fortaleciendo a la nación para alcanzar nuevas alturas”.

El espectáculo, de gran formato y con la participación de cerca de 3.000 artistas, se dividió en tres partes:



La primera, “El Camino a la Independencia – Unificación”, evocó hitos históricos que marcaron la Revolución de Agosto, la Declaración de Independencia del 2 de septiembre de 1945, la Victoria de Dien Bien Phu en 1954 y la Gran Victoria de Primavera en 1975. Las presentaciones combinaron orquesta sinfónica, música folclórica, danza y recreaciones históricas, en un ambiente heroico y conmovedor.



La segunda, “Aspiración por la Patria”, reflejó el espíritu de construcción, innovación e integración tras la reunificación, con canciones modernas y vibrantes como “Khat vong tuoi tre” (Aspiración de la juventud) y “Bienvenidos a Vietnam”, acompañadas de espectaculares efectos de iluminación y proyecciones LED.



La tercera, “Mi Patria, Nunca Tan Hermosa”, adoptó un enfoque contemporáneo que enlazó pasado, presente y futuro. Las piezas transmitieron un mensaje de unidad nacional y la ambición de Vietnam de proyectar su influencia a nuevas alturas.



El programa incluyó además un informe especial, “Repaso de 80 años de logros”, que destacó los avances del país en ciencia, educación, cultura, deportes e integración internacional. El cierre estuvo marcado por una solemne interpretación del himno nacional, Tien Quan Ca, a cargo de un coro infantil acompañado por orquesta sinfónica y con la participación del público, en un momento de gran intensidad emocional.



Más que un espectáculo artístico, el evento se convirtió en un viaje a través de la historia, un homenaje de gratitud a las generaciones anteriores y una reafirmación de la voluntad y aspiraciones de progreso del pueblo vietnamita en la nueva era./.