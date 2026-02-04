Programa artístico conmemora el 96.º aniversario de la fundación del Partido

Hanoi (VNA) – Un programa político-artístico titulado “Duong len phia truoc” (El camino por delante) se celebró en Hanoi anoche, con motivo del 96.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam (3 de febrero), los 40 años del proceso de renovación, el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido y la llegada del Año Nuevo Lunar.

Una de las actuaciones artísticas en el evento. (Fuente: VNA)

Al evento asistieron el viceprimer ministro Mai Van Chinh, junto con dirigentes de Ministerios, organismos centrales y autoridades de Hanoi.

Según los organizadores, el programa tuvo como objetivo rememorar las tradiciones revolucionarias de la nación y reafirmar el liderazgo integral del Partido a lo largo del proceso revolucionario, desde la lucha por la independencia nacional hasta la construcción y el desarrollo del país durante el período de renovación e integración internacional.

Asimismo, buscó fomentar los ideales revolucionarios entre los jóvenes, ayudándolos a profundizar su comprensión de la historia, la responsabilidad y la misión en la causa del desarrollo nacional.

El programa se estructuró en tres partes, formando una narrativa continua desde el pasado, pasando por el presente, hasta el futuro.

Una de las actuaciones artísticas en el evento. (Fuente: VNA)

La primera parte llevó al público al contexto histórico previo a la fundación del Partido Comunista de Vietnam, cuando la nación enfrentaba la urgente necesidad de encontrar un camino correcto para su salvación. Continuando este recorrido emocional, la segunda parte destacó el papel dirigente del Partido durante el período de construcción, renovación y desarrollo nacional.

El programa concluyó con la tercera parte, que mostró una visión artística del futuro, subrayando el papel de la generación actual, especialmente de los jóvenes, en la preservación de los ideales revolucionarios y en la continuación de la historia de desarrollo del país./.