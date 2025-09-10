Profundo cariño de la juventud rusa por Presidente Ho Chi Minh

Moscú (VNA) – Un estudiante ruso entregó recientemente a una delegación del Museo Ho Chi Minh de Vietnam un valioso documento histórico: un libro del quinto congreso de la Internacional Comunista, publicado en 1925, que incluye discursos de Nguyen Ai Quoc, seudónimo del Presidente Ho Chi Minh.

Ciudadanos de la capital visitan la exposición fotográfica "El Presidente Ho Chi Minh en el corazón del pueblo y de la humanidad" en el Centro Nacional de Noticias en Hanoi (Foto: VNA)

Este gesto partió de la iniciativa personal de Pavel Bolshkov, estudiante de vietnamita en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Con el apoyo de su profesora Svetlana Glazunova, hija del reconocido vietnamitaólogo Evgheni Glazunov, el alumno buscó, adquirió y donó el libro como muestra de respeto y admiración.

Inicialmente, Bolshkov tenía la intención de encontrar libros firmados por Ho Chi Minh para obsequiar al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, durante su visita oficial a Rusia en mayo. Aunque ese objetivo no se concretó, el libro fue entregado posteriormente al Museo Ho Chi Minh, gracias al respaldo del Fondo para el Desarrollo de la Cooperación Rusia-Vietnam. La ceremonia de entrega tuvo lugar en el Centro de Literatura Oriental de Moscú.

Según Glazunova, el libro - de casi mil páginas - fue publicado por la editorial estatal de Moscú en 1925. Es una edición estenográfica del congreso, lo que significa que conserva los discursos en su forma original, sin editar. Esto le otorga un gran valor histórico, ya que refleja fielmente el ambiente político e ideológico del momento.

El quinto congreso de la Internacional Comunista se celebró en Moscú entre el 17 de junio y el 8 de julio de 1924, con la participación de 504 delegados de 49 partidos comunistas y obreros de todo el mundo. Nguyen Ai Quoc asistió como miembro del Partido Comunista Francés, y pronunció un discurso crucial sobre la estrategia revolucionaria en países colonizados, como Vietnam.

La subdirectora del Museo Ho Chi Minh, Do Thi Thu Hang, valoró esta donación. Aunque el museo ya posee copias de los textos de Ho Chi Minh, el libro representa un testimonio físico y simbólico de su influencia internacional, así como del respeto que aún inspira.

Este gesto reafirma el afecto y la conexión de la juventud rusa con el legado del Presidente Ho Chi Minh y su papel en el movimiento comunista global./.