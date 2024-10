Profundizan Vietnam e Irlanda las relaciones

Hanoi (VNA) La visita de Estado a Irlanda del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, representa una oportunidad para consolidar la amistad y la cooperación multifacética entre los dos países, llevando así las relaciones bilaterales a un nuevo periodo de desarrollo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Bui Thanh Son (actualmente también viceprimer ministro), fue recibido en febrero de 2024 por el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins. (Fuente:VNA)



Se trata de la primera actividad estatal de un dirigente de alto nivel de la nación del sudeste asiático a Irlanda tras el establecimiento de las relaciones diplomáticas en 1996.



Después de 28 años de entablar oficialmente nexos diplomáticos, los vínculos de cooperación y amistad entre Vietnam e Irlanda han cosechado logros notables, específicos y adecuados con los intereses comunes del Gobierno y el pueblo de los dos países.



La visita de To Lam y la delegación vietnamita de alto rango servirá para elevar la confianza política e impulsar la colaboración entre las partes, especialmente en economía, comercio, inversión, ciencia-tecnología, innovación, educación-formación y agricultura.



El viceprimer ministro y canciller de Vietnam, Bui Thanh Son, comentó que ambas naciones disponen de numerosos espacios y potencialidades para intensificar la cooperación y desarrollarse juntas.



Por lo tanto, durante la estancia de To Lam en Dublín, los líderes de los dos países discutirán medidas destinadas a promover la ayuda en áreas donde Vietnam tiene necesidad e Irlanda cuenta con fortalezas, sobre todo inversión de alta calidad, educación universitaria, transformación digital y transición energética, detalló.



Mientras el embajador del país indochino en Reino Unido, concurrente en Irlanda, Do Minh Hung, subrayó que la visita tiene un gran significado y ayudará a promover la confianza política y la comprensión mutua, así como a elevar la eficiencia y abrir una nueva etapa de desarrollo para la cooperación multifacética.



El máximo dirigente vietnamita sostendrá conversaciones oficiales con el presidente anfitrión, Michael D. Higgins, y los líderes del Gobierno y Parlamento de Irlanda, informó.



En la ocasión, las dos partes intercambiarán y acordarán medidas para fortalecer la eficacia de las relaciones bilaterales, en campos como la educación-formación; comercio-inversión; innovación, ciencia-tecnología y agricultura de alta tecnología, remarcó el diplomático.



También debatirán los asuntos regionales e internacionales de interés común y pactarán soluciones destinadas a mejorar la coordinación de manera más estrecha en los foros multilaterales, como contribución a la paz y el desarrollo en la zona y el mundo, agregó.



Además, el líder vietnamita pronunciará un importante discurso político sobre la visión estratégica de las relaciones entre los dos países en la nueva etapa de desarrollo y visitará una serie de establecimientos educativos y de alta tecnología. Igualmente, recibirá a empresarios anfitriones especializados en los sectores de industria de semiconductores e infraestructura energética con interés de hacer negocios o ampliar operaciones en la nación indochina, apuntó.



De acuerdo con las previsiones, las dos partes firmarán y aprobarán una serie de documentos importantes, con vistas a profundizar la asistencia en los campos de comercio, agricultura y educación-formación en el futuro.



Sin duda, la visita a nivel de Estado a Irlanda del secretario general y presidente, To Lam, y la delegación vietnamita de alto nivel será un gran éxito, llevando las relaciones bilaterales a una nueva altura y generando beneficios prácticos a los pueblos.



En la actualidad, Irlanda es el sexto socio comercial de Vietnam en la Unión Europea. El valor del intercambio comercial binacional alcanzó 2,73 mil millones de dólares en los primeros siete meses de 2024./.